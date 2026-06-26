Saquean comercios en zonas de Venezuela afectadas por terremotos

Grupos de personas ingresaron, como pudieron, a estos locales para llevarse alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos

Decenas de personas asaltaron este jueves en la localidad venezolana de La Guaira varios de los comercios destruidos por dos terremotos ocurridos el miércoles, que ha vivido en las últimas horas una treintena de réplicas.

Montándose sobre los techos de varios establecimientos desplomados y hasta atravesando calles totalmente rotas, grupos de personas ingresaron, como pudieron, a estos locales para llevarse alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos como televisores, lavadoras o aires acondicionados.

🚨🇻🇪ESTO ES INACEPTABLE



Comienzan los Saqueos en La Guaira pic.twitter.com/QjJrN7TAvL — Monitor Noticias 🗞️ (@MonitorNewsve) June 25, 2026

Algunos sacaban los productos de sus cajas y se los llevaban en bolsas.

Equipos antimotines bajaban por la vía que comunica a La Guaira con Caracas mientras ocurrían estos saqueos.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7.2 y 7.5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.