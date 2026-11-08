Santiago Peña comparece ante Fiscalía paraguaya por el caso Ueno

El exmandatario enfrenta una investigación por presunta lesión de confianza, vinculada a la caída de Ueno Bank, que dejó a la deriva a miles de paraguayos

El expresidente paraguayo Santiago Peña, quien fue destituido la víspera en un juicio político, fue trasladado este sábado a la sede de la Fiscalía General del Estado para rendir su primera declaración ante el Ministerio Público.

El exmandatario enfrenta una investigación por presunta lesión de confianza, vinculada a la caída de Ueno Bank y a la inversión de millonarios fondos públicos durante su administración.

Peña llegó a las instalaciones fiscales en un vehículo negro con una reducida escolta policial y sin portar esposas, según constatan imágenes difundidas por medios locales.

En los exteriores del recinto se congregó un pequeño grupo de ciudadanos para presenciar la comparecencia, cuya ubicación inicial —prevista en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción— fue modificada de última hora por motivos de seguridad.

Una noche bajo custodia y la crisis política

El exmandatario pasó la noche anterior en las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial. Inicialmente, fue detenido en su vivienda particular por un contingente conjunto de la Policía y la Fiscalía; sin embargo, debió ser reubicado debido a la concentración de numerosas personas en los alrededores de su domicilio que lanzaban consignas en su contra.

La detención de Peña se materializó pocas horas después de que el Senado lo hallara culpable de "mal desempeño de funciones" en un histórico juicio político celebrado el viernes.

La caída del exjefe de Estado se produce en medio de una profunda crisis política detonada por el cierre de Ueno bank debido a problemas de solvencia. Dicha institución contaba con 2,94 millones de clientes, entre los que figuraban importantes instituciones estatales cuyos recursos económicos quedaron congelados.

Red de implicados y exfuncionarios detenidos

Además de Peña, la Fiscalía solicitó la aprehensión de Carlos Carvallo, quien estuvo al frente del Banco Central del Paraguay (BCP) hasta su renuncia el pasado martes, en plena fase de resolución de la entidad bancaria. Carvallo se entregó voluntariamente a las autoridades la noche del viernes y quedó bajo arresto.

De acuerdo con la acusación presentada por los diputados impulsores del juicio político:

Santiago Peña figuraba como accionista de Ueno Holding —conglomerado del Grupo Vásquez, propietario del banco—, participación de la cual se desprendió en marzo de 2025.

Carlos Carvallo presidió la Financiera Ueno (origen de Ueno Bank) antes de asumir en 2023 la titularidad del BCP, cuyo directorio autorizó la creación de la entidad bancaria apenas 83 días después de su designación.

Por estos mismos hechos, la Fiscalía ha imputado a 27 personas. Entre ellas se encuentra Miguel Vásquez, cofundador de Ueno bank, quien el viernes fue trasladado junto con otros cinco directivos a centros penitenciarios para procesados.

Transición en el Ejecutivo

La destitución de Santiago Peña activó de inmediato el mecanismo de sucesión constitucional. El hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, juró el cargo este viernes durante una sesión extraordinaria del Congreso Nacional, asumiendo la presidencia para completar el periodo gubernamental restante hasta el año 2028.

¿Te gustaría que esta nota incluya algún detalle adicional sobre el impacto económico o la cobertura política de este acontecimiento?