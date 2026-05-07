La compañía precisó que seguirá ofreciendo servicio posventa a los usuarios que ya hayan comprado estos productos, de acuerdo con las regulaciones vigentes

La empresa surcoreana Samsung anunció este miércoles en su página web en China que dejará de vender en el mercado continental chino todos sus productos de electrodomésticos, incluidos televisores y monitores, en una decisión que la compañía atribuyó a un "entorno de mercado que cambia rápidamente".

Samsung dejará de vender electrodomésticos en China

En un comunicado publicado en su web china de atención posventa, la empresa surcoreana indicó que, tras un "estudio prudente", decidió poner fin a la venta en China continental de todos los productos de hogar.

La compañía precisó que seguirá ofreciendo servicio posventa a los usuarios que ya hayan comprado estos productos, de acuerdo con las regulaciones vigentes.

¿Qué productos dejarán de venderse?

Según la información disponible en la página oficial de Samsung en el gigante asiático, los teléfonos móviles continuarán vendiéndose con normalidad, mientras que la retirada afecta a televisores, monitores, pantallas comerciales de gran formato, aires acondicionados, frigoríficos, lavadoras, secadoras, equipos de sonido, proyectores, aspiradoras y purificadores de aire, entre otros aparatos.

Samsung entró oficialmente en el mercado chino en 1992, cuando inició su actividad manufacturera y comercial en el país, y durante años mantuvo una posición relevante en segmentos como televisores, frigoríficos y lavadoras, con una imagen asociada a la gama media y alta.

Marcas chinas ganan terreno en el mercado

Sin embargo, el ascenso de fabricantes chinos de electrodomésticos y electrónica de consumo redujo progresivamente su cuota en un mercado cada vez más competitivo.

Según datos citados por el medio chino Red Star News, el pasado abril Samsung tenía en canales físicos una cuota por ventas del 3,62 % en televisores; del 0,41 % en frigoríficos y del 0,38 % en lavadoras.

El mismo medio citó al secretario general de la Asociación China de la Industria de Video Electrónico, Dong Min, quien atribuyó el ajuste al "panorama competitivo global de la industria" y a "las propias decisiones estratégicas de la empresa".

Dong destacó la "insuficiente localización" de la gestión y de los productos de Samsung, al auge de marcas chinas como Hisense, TCL o Xiaomi y al "menor atractivo" de las marcas extranjeras entre los nuevos consumidores chinos.

Con información de EFE......