Salva Guardia Nacional de Texas a niñas atrapadas en Camp Mystic

En un operativo de rescate, la Guardia Nacional de Texas logró evacuar a un numeroso grupo de niñas que se encontraban en el campamento Mystic, ubicado cerca de Kerrville, tras el repentino desbordamiento del río Llano.

Las niñas rescatadas fueron vistas orando y cantando mientras eran evacuadas en vehículos militares desde la zona inundada. El momento, captado en video, se ha viralizado, mostrando la fe y fortaleza de las menores ante la tragedia.

EMOTIONAL VIDEO: Girls being evacuated from Camp Mystic flood zone worship the Lord 🙏 pic.twitter.com/HZjKDw411G

Las intensas lluvias provocaron una inundación catastrófica el pasado 4 de julio, que transformó el paisaje en cuestión de minutos.

Un video en cámara rápida difundido en redes sociales muestra cómo el río Llano se desbordó completamente en apenas diez minutos, atrapando a cientos de personas en zonas rurales.

Timelapse video shows the Llano River in Texas flooding completely in just 10 minutes on July 4th. Catastrophic flooding has claimed at least 68 lives, including 21 children. https://t.co/wMtLRldJkj pic.twitter.com/DTXUPrCsO9