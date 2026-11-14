Salen vuelos hacia Europa y Asia pese a prohibición en EUA

A pesar de la orden emitida por la Administración Federal de Aviación, aerolíneas concretaron trayectos con rumbo a destinos asiáticos.

Mientras un apagón generalizado en las telecomunicaciones provocó un histórico caos que dejó más de 10,000 retrasos y al menos 1,700 cancelaciones en todo Estados Unidos, algunos vuelos internacionales con destino a Europa y Asia lograron abrirse paso y despegar con éxito de aeropuertos estadounidenses.

La parálisis fue ordenada de manera nacional por la Administración Federal de Aviación (FAA), luego de que una falla tecnológica paralizara las operaciones y encendiera las alertas. Hacia las 18:30 hora de la costa este (23:30 GMT), apenas dos horas y media después de decretarse la suspensión indefinida, plataformas de rastreo como FlightAware contabilizaban más de 10,500 vuelos retrasados en territorio estadounidense.

Terminales más afectadas y excepciones operativas

Entre las terminales más golpeadas por las cancelaciones destacaron Chicago con 436, Dallas-Fort Worth con 417, Denver con 392, Atlanta con 384 y Charlotte con 374.

Sin embargo, en medio del colapso, sistemas de monitoreo detectaron una serie de excepciones: aeronaves que no tenían previsto sobrevolar el territorio continental estadounidense lograron partir. Esto incluyó salidas desde la costa este con rumbo a Europa —como ocurrió en Nueva York, donde la aerolínea JetBlue canceló todas sus operaciones en la Terminal 5 del aeropuerto John F. Kennedy salvo los vuelos hacia suelo europeo—, así como trayectos hacia Hawái y Asia desde aeropuertos de la costa oeste.

La interrupción tecnológica también golpeó las operaciones logísticas del transporte aéreo de mercancías y correo postal de gigantes como FedEx y UPS. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó tajantemente cualquier vínculo con un ataque terrorista, atribuyendo la emergencia exclusivamente a una severa falla de telecomunicaciones.

Este suceso marca la tercera suspensión general de despegues en la aviación comercial estadounidense en lo que va de siglo, un antecedente que solo se compara con la orden dictada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el fallo en el sistema de avisos a pilotos registrado en enero de 2023.