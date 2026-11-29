El temblor, al que le siguieron varias réplicas más débiles, tuvo su epicentro frente a la costa de la localidad de Manhattan Beach

Un terremoto de 5 grados en la escala de Richter sacudió este sábado el sur de California, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos, sin que se haya informado de daños de importancia ni se activara la alerta por tsunami.

El temblor, al que le han seguido varias réplicas más débiles, se produjo a las 9:30 hora local y tuvo su epicentro frente a la costa de la localidad de Manhattan Beach, unos 30 kilómetros al sur de Los Ángeles.

El hipocentro se situó a unos 12.2 kilómetros de profundidad y aunque el sismo se sintió en una amplia zona de la región, una de las más pobladas del país, los medios locales no han reportado daños importantes por el momento.

El de hoy ha sido el más reciente de una serie de varios sismos de menor intensidad que han afectado a la región en las últimas semanas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, cerca del epicentro se percibió un sacudimiento "moderado", el cual, por lo general, puede provocar la rotura de ventanas o vajillas, así como el vuelco de objetos inestables.