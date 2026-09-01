Sacude sismo de magnitud 5.0 a la ciudad de Arica en Chile

El movimiento telúrico se percibió en el norte de Chile y zonas fronterizas con Perú y Bolivia sin dejar daños materiales.

Un sismo de magnitud 5.0 se registró este domingo 30 de agosto de 2026, con epicentro ubicado a 51 kilómetros de la ciudad de Arica, en la zona norte de Chile.

De acuerdo con el mapa de intensidad difundido por la cuenta especializada Red de Terremotos, el movimiento telúrico presentó percepción en distintas localidades del norte chileno y regiones colindantes de Perú y Bolivia.

Previo a la confirmación de la magnitud definitiva, el sistema automático de la plataforma emitió alertas tempranas al registrar decenas de reportes de usuarios en la zona.

Inicialmente, la aplicación detectó un evento preliminar de magnitud 4.2 a 3 kilómetros de Arica, acumulando en cuestión de minutos más de 135 notificaciones en un radio de hasta 48 kilómetros entre el norte de Chile y la zona fronteriza con Tacna, Perú.

Las autoridades sísmicas locales no han reportado hasta el momento daños materiales significativos ni personas lesionadas producto del temblor.