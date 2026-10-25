Sacude sismo de magnitud 4.6 la frontera entre Perú y Ecuador

El Instituto Geofísico del Perú reportó un temblor de magnitud 4.6 cerca de Zorritos, en Tumbes, sin registrar daños materiales ni heridos.

Un sismo de magnitud 4.6 se sintió a las 15.57 horas (20.57 GMT) de este sábado en la región de Tumbes, en las cercanías de la frontera norte de Perú con Ecuador, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) estableció el epicentro del movimiento telúrico a 43 kilómetros al sureste del distrito de Zorritos, con una profundidad de 78 kilómetros.

El temblor alcanzó una intensidad de III en Zorritos, por lo que fue percibido como leve por los habitantes de esa localidad, ubicada a más de 1000 kilómetros de Lima.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó la información en la red social X, pero no reportó que se haya presentado algún tipo de daño.

Perú, que está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80% de la actividad sísmica mundial, registró en enero y septiembre pasado unos 700 movimientos telúricos, según datos del IGP.

El último terremoto devastador en el país andino se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde un movimiento de magnitud 7.9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales.