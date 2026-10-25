Sacude potente sismo de magnitud 7 a las islas Ogasawara en Japón

Un terremoto de magnitud 7 sacudió el archipiélago de las 'islas Ogasawara', sin que las autoridades activaran alerta de tsunami ni reportaran daños.

Un sismo de magnitud 7 sacudió este sábado las islas Ogasawara, un archipiélago situado a unos mil kilómetros al sur de Tokio en el océano Pacífico, según confirmó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), la cual descartó la activación de una alerta de tsunami tras el movimiento telúrico.

El fenómeno sísmico se registró a las 11:10 hora local (2:10 GMT) con su epicentro localizado a 470 kilómetros de profundidad frente a las costas del archipiélago.

El temblor alcanzó el nivel 3 en la escala sísmica nipona, la cual mide la agitación superficial y los potenciales daños, y se dejó percibir también en la capital del país, sin que las autoridades hayan reportado víctimas o daños materiales por el momento.

Japón se encuentra ubicado sobre el Anillo de Fuego, una de las regiones sísmicas más activas a nivel global, lo que expone al territorio a sismos de manera recurrente y motiva que sus normativas de construcción e infraestructura estén especialmente diseñadas para resistir este tipo de eventos naturales.