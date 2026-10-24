Sacude doble sismo de 6.9 y 6.3 las costas de la isla Vanuatu

El Servicio Geológico de Estados Unidos detectó los dos movimientos telúricos reportados en el mar, cerca de la localidad de Port-Olry.

Un doble sismo de magnitudes 6.9 y 6.3 sacudió este viernes las costas de Vanuatu, en Oceanía, tras registrarse con una diferencia de apenas 269 segundos entre ambos movimientos telúricos, según reportes de cuentas especializadas y datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro de los sismos se localizó en el mar, específicamente a unos 180 kilómetros al noroeste de Port-Olry. De acuerdo con la información compartida, estos eventos forman parte de una secuencia sísmica que mantiene activa la región desde el pasado 19 de octubre.

Detalles de los movimientos y características geológicas

Los reportes técnicos del USGS detallan las magnitudes y profundidades de ambos eventos telúricos ocurridos en la zona de confluencia entre la placa australiana y la placa del Pacífico.

El primer sismo de magnitud 6.9 ocurrió con una profundidad estimada de 10 kilómetros y hora UTC de 02:31:28, con fecha ajustada al 24 de octubre de 2026 debido al huso horario regional.

El segundo sismo de magnitud 6.3 se registró cuatro minutos después, 269 segundos después para ser exacto, con una profundidad idéntica de 10 kilómetros a las 03:35:57 UTC.

Los análisis preliminares indican que el doble sismo tuvo su origen en un mecanismo de falla normal oblicua, característico de la intensa actividad tectónica en esta área insular del Pacífico.