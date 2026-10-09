Sacerdote se declara culpable por 109 cargos de abuso en Irlanda

Gallagher fue incluido de forma inmediata en el Registro de Delincuentes Sexuales, cuya permanencia definitiva se fijará al dictar condena

El sacerdote Edward Gallagher, de 59 años y perteneciente a la diócesis de Derry, en Irlanda del Norte, admitió este lunes 5 de octubre ante el tribunal Derry Crown Court su culpabilidad en 109 delitos relacionados con el abuso sexual de menores a través de internet, cometidos entre junio de 2023 y abril de 2025.

Tras la comparecencia, la jueza Roseanne McCormick KC ordenó la elaboración de un informe previo a la sentencia y dictaminó que el acusado permanezca bajo custodia en la prisión de Maghaberry hasta la audiencia del próximo 9 de diciembre.

Asimismo, Gallagher fue incluido de forma inmediata en el Registro de Delincuentes Sexuales, cuya permanencia definitiva se fijará al dictar condena.

Entre los cargos admitidos figuran 43 intentos de inducir a niños a distribuir o mostrar imágenes indecentes, 43 por intentar mantener comunicaciones de carácter sexual con menores, 13 por posesión de imágenes indecentes de niños, dos por posesión de imágenes prohibidas de menores y uno por posesión de una imagen pornográfica extrema.

Además, aceptó un cargo por intentar realizar un acto sexual en presencia de un menor, cinco por intentar incitar a menores a actos sexuales y uno por distribuir o mostrar una imagen indecente. Otros siete cargos similares permanecen en pausa a la espera de autorización judicial.

De la detención a la ampliación de cargos

Gallagher fue arrestado en abril de 2025 en las inmediaciones de un hotel en la zona de Waterside, en Derry, enfrentando inicialmente acusaciones por intento de comunicación sexual con un menor.

Sin embargo, el trabajo conjunto de la policía norirlandesa con la diócesis permitió ampliar las investigaciones hasta formalizar los 109 cargos actuales.

Tras el arresto, la diócesis de Derry lo apartó inmediatamente del ministerio activo y abrió actuaciones eclesiásticas, aunque el proceso canónico fue suspendido de forma preventiva para no interferir con la causa penal. Aunque Gallagher conserva el orden sacerdotal, permanece suspendido de todas sus funciones.

La diócesis solicitará su expulsión inmediata al papa

Luego de la admisión de culpabilidad, el obispo Michael Router anunció que la diócesis reactivará de inmediato el procedimiento canónico y remitirá la documentación a la Santa Sede, pidiendo que el asunto se tramite como un caso de gravedad excepcional.