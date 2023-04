Sacerdote permite 'pole dance' en iglesia y recibe amenazas

El sacerdote de la iglesia protestante Saint-Guillaume localizada en Estrasburgo al este de Francia recibió amenazas de muerte

Por: Patricia Agüero

Abril 13, 2023, 16:19

Un sacerdote causó revuelo entre sus feligreses, después de permitir que un espectáculo de 'pole dance' se llevara a cabo al interior de la iglesia protestante Saint-Guillaume localizada en Estrasburgo, al este de Francia.

La asociación de música barroca y artes escénicas, Passions Croisées (Pasiones tejidas), rentó la iglesia la semana pasada para dos representaciones de la secuencia lírica Stabat Mater, de Giovanni Battista Pergolesi, que combinaron con actos de danza y pole dance.

Por su parte, el sacerdote Daniel Boessenbacher autorizó el evento y se agotaron las mil entradas que se ofrecieron.

Según el periódico Dernières Nouvelles d'Alsace, el baile de la barra, a cargo del gimnasta y antiguo campeón de Francia de pole dance Vincent Grobelny, fue 'hábil, atlético, elegante, impertinente y, algunos dirían, sexy', y dejó al público 'boquiabierto'.

Sin embargo, no todos se tomaron a bien la presentación del espectáculo y mucho menos que fuera en las instalaciones de la parroquia.

Al menos así lo dio a conocer el sacerdote de 54 años de edad, que tras calificar el evento como 'seductor pero suave', lamentó que algunas personas se hayan tomado el tiempo para lanzar amenazas de muerte, mismas que comunicó a las autoridades.

'El responsable de la parroquia y una persona en el servicio cívico encontraron dos cartas anónimas deslizadas por debajo de la puerta', una de ellas decía: 'decapitar a los feligreses, esto no es una iglesia, es un cabaret'. La segunda estaba dirigida al sacerdote: 'Debemos cortarle la cabeza porque le dio la llave de nuestra santa iglesia a esta serpiente danzante'.

Boessenbacher escribió en un post en Facebook: 'No pensaba pasar tiempo en comisaría el primer día de Semana Santa. Pero bueno, mi apertura de miras se acaba cuando los pseudocristianos dejan correos anónimos en la parroquia. Escribo pseudocristianos porque no sé en qué parte de los Evangelios Jesús pide que se envíen amenazas de muerte. Por supuesto, he presentado una denuncia'.

Además de las cartas anónimas, Boessenbacher también dijo que encontraron copias del programa del evento que incluían comentarios como 'morirás' o 'vas a ir al infierno'. Sin embargo, lejos de amedrentarse, el sacerdote hizo énfasis en que continuará realizando eventos en la parroquia porque cree que 'la iglesia necesita abrirse al mundo'.

El sacerdote adelantó que el próximo 31 de mayo y el 1 de junio se llevarán a cabo presentaciones de ópera y pole dance en la parroquia.