Sacerdote español acusado de abusos será extraditado a México

La justicia española aprobó la extradición a México del español Ramón L.E, un cura acusado de agredir sexualmente a tres niñas en un albergue de Jalisco, donde actuaba como misionero y acudía a confesar a las menores.

La Audiencia Nacional española aprobó la extradición en un auto dictado el pasado mes de octubre.

Este sacerdote católico, de 58 años y misionero desde el 2001, fue reclamado por las autoridades mexicanas después de que tres menores, dos de ellas hermanas, denunciaran que el párroco les hacía tocamientos cuando acudía a confesarlas al albergue cristiano en el que residían durante la primavera del 2022.

Cuando sufrieron los presuntos abusos estas niñas tenían 13, 12 y 10 años y residían en Jalisco, en un albergue que se dedica al cuidado de niñas en situación vulnerable.

Las menores denunciaron las agresiones tras saber que el cura había regresado a España.

El sacerdote, sobre el que pesaba una orden de arresto de un juez mexicano desde julio de 2023, fue detenido el pasado 28 de marzo en Zaragoza (ciudad del noreste de España de la que era originario), ante un aviso de Interpol, y tras una primera vista fue puesto en libertad provisional, con medidas cautelares.

Durante la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre, el párroco dijo que no aceptaba la extradición y su defensa sostuvo que el cura se encontraba en España en las fechas de las agresiones sexuales denunciadas, por lo que no había podido cometerlas.

La Fiscalía apoyó en cambio extraditarle a México, donde está acusado de abuso sexual infantil y de corrupción de menores agravados, una petición que también apoyó la Audiencia Nacional, que apunta que el tribunal de extradición no puede entrar a valorar cuestiones de fondo como las pruebas o la veracidad de los cargos formulados contra el cura.

El tribunal español descartó acogerse a la posibilidad de que el sospechoso fuera juzgado por videoconferencia, para facilitar el enjuiciamiento de los graves hechos presuntamente cometidos en México, donde están la totalidad de las pruebas y las víctimas, de corta edad y "especial vulnerabilidad".