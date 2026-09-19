Sacerdote causa polémica por burlarse de izquierdistas en misa

Un capellán desata polémica en Francia tras burlarse de los izquierdistas durante una misa en Carcasona, ante militares.

Un video de un capellán burlándose durante una misa de "los izquierdistas" ha levantado polémica en Francia, especialmente porque la misa se celebró en la ciudad de Carcasona, la misma en la que un policía municipal afiliado del partido de Marine Le Pen fue este mes suspendido por comentarios racistas.

En un extracto difundido por el medio de investigación 'Canard Enchaîné', el sacerdote pronuncia un discurso, algo exaltado y que data de octubre de 2025, en el que critica a "la gente que come alpiste" y a los que "dan lecciones de moral a todo el mundo", en alusión los progresistas vegetarianos.

Es necesario "tener el valor de nuestras convicciones, como intento hacerlo yo en esta misa. Les toca a ustedes decir: '¡Calmense, izquierdistas! ¡Chist! ¡Respirad por la nariz!'", manifestó el capellán, identificado como Romain Ghantour, en medio de los aplausos y las carcajadas de los militares presentes la misa.

🔴🇫🇷VIDÉO - L'aumônier du régiment de #Carcassonne prêche la croisade contre « les #gauchistes » et dénonce « le grand remplacement » pendant la #messe devant les #militaires rassemblés dans la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne. (Canard enchaîné) pic.twitter.com/5Ks1fGCuwB — Brèves de presse (@Brevesdepresse) September 18, 2026 La divulgación del video sucede poco después de que fuese publicado un video en el que policías municipales franceses de Carcasona hacían comentarios racistas homófobos y sexistas. Uno de los agentes en causa -ya apartado- es un afiliado del partido de Marine Le Pen, la Agrupación Nacional (RN). Entre las primeras reacciones políticas al video del sacerdote, destaca la del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, candidato presidencial para 2027 y uno de los favoritos a clasificarse a la segunda vuelta de los comicios. "Suponiendo que un discurso así tenga cabida en la Iglesia católica, no tiene ninguna en el ejército francés. Su lugar está en la cárcel por insultos racistas y declaraciones sediciosas", expuso este viernes en un mensaje en X Mélenchon.