Saca a su hija de 12 años de escuela para que sea influencer

Hace algunos años, preguntarle a un niño que quería ser de grande, este podía responder que bombero, policía, maestro, entre otros oficios. Pero hacer la misma pregunta en una época 'dominada' por las redes sociales, lo más probable es que respondan que ¡influencers!

Diariamente vemos cientos o miles de programas en las diferentes redes sociales en donde niños y niñas son los protagonistas, influyendo en un público infantil que en un momento desean imitarlos.

Una influencer de Gold Coast reveló que sacará a su hija de la escuela para concentrarse en el 'trabajo', lo que generó polémica y preocupación entre algunos padres.

Kat Clark, famosa influencer explicó que la decisión tiene como objetivo impulsar la creciente carrera de Deja en las redes sociales.

Pero aunque afirmó que recibiría educación en casa, lo que le permitiría centrarse también en TikTok y en actividades relacionadas con influencers, la decisión de Clark como madre generó un feroz debate.

En el podcast 'It's All Her' con Jordy Lucas, Clark habló con franqueza sobre el cambio drástico en el estilo de vida de su familia desde su ascenso a la fama.

“Desde que comencé esta nueva carrera, hay que viajar mucho. A menudo viajo a Sydney... así que la escuela de nueve a cinco, de lunes a viernes, no nos funciona”, explicó.

Este cambio de estilo de vida provocó que Deja faltara a la escuela constantemente, lo que llevó a Clark a elegir que su hija recibiera educación en el hogar a partir del próximo año.

Las personas que criticaron la decisión de la mujer, argumentaron que retirar a un niño de la educación formal a una edad tan formativa por seguir una carrera inestable y altamente analizada en las redes sociales sienta un precedente preocupante.

Al defender su decisión, Clark destacó el enfoque flexible de su familia en cuanto a la educación y los proyectos profesionales.

"Deja está en su primer año de escuela secundaria... de hecho, la hemos inscrito en educación en el hogar para el próximo año y creemos que eso es lo mejor para ella, simplemente porque no queremos que se pierda estas oportunidades", compartió.

Añadió que si descubren que esta no es la solución adecuada para Deja, estaría encantada de inscribirla nuevamente en el sistema escolar.

Muchos de los seguidores de Clark respaldaron la decisión y afirmaron: “Eres una gran madre y estoy seguro de que harás lo correcto por Deja. Ella crecerá y prosperará en cualquier lugar porque tiene una gran unidad familiar”, escribió un usuario.

A principios de este mes, cuando contemplaba sacar a la niña de 12 años de la escuela tradicional, Clark reveló que Deja ya había expresado que no le gustaba la escuela, afirmando que se burlaban de ella "por quién es".

Clark, que no completó la escuela secundaria y era madre adolescente, usó a su hija mayor, Latisha, como ejemplo al señalar que su hija ingresó a la universidad, pero más tarde decidió dedicarse a los podcast, siguiendo de esta forma sus sueños.

Pese a esta decisión, la influencer insiste en que no está en contra de la educación formal o universitaria.

“Si (Deja) quisiera ser abogada, médica o cirujana, entonces obviamente la alentaríamos... Pero actualmente, esos no son sus objetivos”, afirmó, destacando su voluntad de apoyar las decisiones de sus hijas.

