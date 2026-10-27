Rusia y Ucrania inician tregua para evacuar Oleshki

Los negociadores prevén que médicos y suministros básicos ingresen a la ciudad antes de abrir los corredores de evacuación

Rusia y Ucrania iniciaron este martes un alto el fuego local en Oleshki, una localidad de la región ucraniana de Jersón ocupada por fuerzas rusas, para preparar la entrada de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles atrapados cerca de la línea del frente.

El Ministerio de Defensa ruso y el defensor del pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, confirmaron por separado el comienzo de la pausa militar. La operación busca llevar alimentos, agua, medicamentos y atención médica a los habitantes que permanecen en la ciudad, además de facilitar la salida de quienes deseen abandonarla.

La medida entró en vigor durante la madrugada del 27 de octubre: a las 04:00 horas de Moscú y a las 03:00 horas de Kiev, de acuerdo con los anuncios de ambas partes. Lubinets aseguró que Ucrania cumplía los compromisos alcanzados durante las negociaciones.

Preparan ayuda y corredores para evacuar civiles

Oleshki se encuentra en la orilla oriental del río Dniéper, frente a la ciudad de Jersón, bajo control ucraniano. Las fuerzas rusas ocuparon la localidad al inicio de la invasión de 2022 y desde entonces sus habitantes han enfrentado daños en viviendas, escasez de suministros y dificultades para salir.

Los negociadores prevén que médicos y suministros básicos ingresen a la ciudad antes de abrir los corredores de evacuación. Según el plan difundido por la Casa Blanca, las personas que decidan abandonar Oleshki recibirían apoyo para trasladarse al destino de su elección.

La oficina estadounidense calcula que en la localidad permanecen entre mil 700 y 2 mil habitantes, principalmente adultos mayores, aunque aclaró que no existe un recuento demográfico formal desde 2022. Por ahora no se ha confirmado cuántas personas han sido evacuadas.

Melania Trump participó en las negociaciones

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció la semana pasada que había intervenido en las conversaciones entre representantes de Rusia y Ucrania para alcanzar la pausa humanitaria. Lubinets también reconoció su participación y señaló que el acuerdo se trabajó con su homóloga rusa, Yana Lantratova.

El papa León XIV había pedido previamente a los presidentes de ambos países cooperación para permitir la entrada de ayuda y la salida segura de los civiles.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, consideró que la medida podría servir como precedente para otras pausas humanitarias en zonas del conflicto. La tregua, sin embargo, se limita al sector de Oleshki y no representa un cese general de las hostilidades entre Rusia y Ucrania.