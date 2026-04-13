Rusia rechaza extender tregua de Pascua en Ucrania

El Kremlin anunció que retomará las operaciones militares tras el alto el fuego, mientras ambos bandos se acusan de violaciones

El Gobierno de Rusia descartó prolongar la tregua pascual en Ucrania, que concluye este domingo, en medio de acusaciones mutuas por violaciones al alto el fuego en distintos puntos del frente.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que la llamada “operación militar especial” continuará una vez finalice la tregua, al señalar que no habrá un cese prolongado de las hostilidades.

Peskov condicionó cualquier avance hacia la paz a decisiones del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, insistiendo en que Rusia busca una “paz sólida” que implique el cumplimiento de sus objetivos militares.

Ucrania responde con firmeza

Desde Kiev, Zelenski reiteró que su país se mantiene firme frente a la invasión, al destacar la resistencia del pueblo ucraniano tras más de dos años de conflicto.

El mandatario expresó su esperanza de que futuras celebraciones religiosas puedan realizarse en un contexto de paz, tras una nueva Pascua marcada por la guerra.

Rusia subrayó que no aceptará un acuerdo a largo plazo mientras Ucrania no abandone la región del Donbás, uno de los principales focos de la guerra.

Según el Kremlin, el control total de la región de Donetsk es un objetivo prioritario, aunque los avances militares recientes han sido limitados.

Acusaciones por violaciones al alto el fuego

Durante la tregua de 32 horas, ambos países se acusaron de múltiples infracciones. Rusia denunció ataques con drones y artillería por parte de Ucrania, mientras que Kiev reportó más de 2,000 incidentes, incluidos bombardeos y ofensivas con drones.

A pesar de ello, no se registraron ataques con misiles ni bombardeos a gran escala durante ese periodo.

Las conversaciones de paz, impulsadas con mediación de Estados Unidos, permanecen estancadas desde febrero. Moscú aseguró que no tiene prisa en retomar el diálogo, calificando el proceso como complejo y prolongado.

Este es el cuarto intento de alto el fuego desde el inicio del conflicto en 2022, sin que hasta ahora se haya logrado un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra.