Rusia propone tregua de dos días por Día de la Victoria

Plantea cese al fuego el 8 y 9 de mayo por aniversario del triunfo soviético sobre la Alemania nazi, mientras advierte represalias si Ucrania rompe la pausa

Rusia anunció este lunes una tregua temporal en Ucrania para los días 8 y 9 de mayo, en el marco de las conmemoraciones por el 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, una de las fechas más simbólicas para el Kremlin.

El Ministerio de Defensa ruso informó que la pausa militar responde a una propuesta impulsada por el presidente Vladímir Putin y expresó su expectativa de que Ucrania secunde el cese de hostilidades durante ambas jornadas, especialmente el 9 de mayo, cuando se celebrará el tradicional desfile militar en la Plaza Roja de Moscú.

Aunque presentó la iniciativa como un gesto conmemorativo, Rusia advirtió que cualquier intento de Ucrania por interferir en las celebraciones podría desencadenar una respuesta de gran escala.

El Ministerio de Defensa señaló que, si Kiev busca frustrar el desfile o atacar territorio ruso durante esas fechas, las Fuerzas Armadas rusas responderían con “un ataque masivo con misiles” contra el centro de Kiev.

La advertencia eleva la tensión internacional en medio de una guerra que sigue marcada por episodios de alta volatilidad, incluso durante periodos de tregua limitada.

Zelensky pone en duda seguridad del desfile en Moscú

La reacción rusa se produce luego de declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, quien afirmó que Moscú teme posibles ataques con drones durante el desfile del 9 de mayo.

Según Zelensky, la posibilidad de que Rusia reduzca o modifique la presencia de equipamiento militar en la Plaza Roja reflejaría preocupaciones reales sobre vulnerabilidades defensivas en la capital rusa.

Sus comentarios llegaron después de que un dron ucraniano impactara recientemente un edificio en Moscú ubicado a unos diez kilómetros del Kremlin, incidente confirmado por autoridades locales.

Pese a la propuesta rusa, Ucrania mantiene su exigencia de un alto el fuego de al menos 30 días, una condición que Moscú continúa rechazando.

El gobierno de Zelenski también informó que busca aclarar con la Casa Blanca los detalles específicos de esta nueva propuesta rusa, mientras persisten dudas sobre si se trata de una pausa real con fines humanitarios o de una medida estratégica vinculada a la seguridad del evento conmemorativo en Moscú.

Putin y Zelensky ya habían consensuado en 2025 dos pausas temporales similares, aunque ninguna derivó en un proceso de paz sostenido.