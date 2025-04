Rusia no ha concretado la tregua pascual en regiones: Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró poco antes de la medianoche del domingo, tras ser informado por el Ejército de la situación en el frente, que Rusia no ha hecho efectiva en sus regiones de Kursk y Bélgorod la tregua de 30 horas declarada unilateralmente por el Kremlin con motivo de la celebración de la Pascua.

Zelenski insistió en su mensaje que Ucrania responderá de forma “simétrica” a las acciones del Kremlin y reafirmó la oferta formulada poco antes al presidente ruso, Vladímir Putin, de extender por 30 días la tregua de 30 horas declarada por el Kremlin en la víspera del domingo de Pascua.

A report by the Commander-in-Chief.



We are documenting the actual situation on all directions. The Kursk and Belgorod regions — Easter statements by Putin did not extend to this territory. Hostilities continue, and Russian strikes persist. Russian artillery can still be heard…