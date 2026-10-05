Rusia intensificará ataques en Kiev tras advertencia de Zelenski

El mandatario ucraniano había señalado que su país aumentaría las acciones contra la industria petrolera rusa como respuesta a los bombardeos de Moscú

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que intensificará los ataques sobre Kiev y otras regiones de Ucrania, después de que el presidente Volodímir Zelenski adelantase un aumento de las operaciones contra refinerías rusas.

El anuncio, difundido este domingo 4 de octubre, contempla bombardeos contra instalaciones militares, centros de producción de armamento e infraestructura vinculada con esas actividades, según el comunicado ruso. Moscú no detalló cuándo comenzará el incremento ni su alcance.

Zelenski plantea reforzar los ataques contra refinerías

El mandatario ucraniano había señalado que su país aumentaría las acciones contra la industria petrolera rusa como respuesta a los bombardeos de Moscú. Sostuvo que estos buscan provocar la salida de habitantes de Kiev y otras ciudades, y aseguró que las operaciones ucranianas evitarían atacar a civiles.

En respuesta, el Ministerio de Defensa ruso responsabilizó a Zelenski de la escalada y presentó sus bombardeos como una represalia por las acciones de Ucrania.

El intercambio de advertencias ocurre después de ataques rusos contra infraestructura de la capital ucraniana, incluidos puentes sobre el río Dniéper, que han dificultado la movilidad de sus habitantes.

Rusia reporta ataques contra un puente y buques de carga

En otro comunicado, Defensa informó de un ataque contra el Puente Norte de Kiev. Moscú sostuvo que la estructura es utilizada para trasladar tropas y suministros militares.

También aseguró que sus drones alcanzaron dos buques de carga en el mar Negro que se dirigían al puerto de Odesa y que, según su versión, transportaban equipo militar. La información consultada no incluye una corroboración independiente sobre la carga de las embarcaciones.

Por otra parte, las autoridades rusas acusaron a las fuerzas ucranianas de atacar zonas residenciales de Bélgorod durante la noche del sábado. El Ministerio afirmó que hubo civiles muertos y heridos, además de daños en viviendas y vehículos, pero no precisó el número de víctimas.