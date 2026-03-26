Rusia evacúa personal de planta nuclear iraní tras ataques

Rosatom retiró a 163 operarios de la central de Bushehr ante el deterioro de la seguridad, mientras persisten bombardeos en la zona

La corporación estatal Rosatom evacuó a 163 operarios de la central nuclear de Bushehr, luego de que la instalación fuera atacada por segunda vez en menos de una semana.

De acuerdo con su director, Alexéi Lijachov, el grupo cruzó la frontera entre Irán y Armenia alrededor de las 07:20 horas (tiempo de Moscú), como parte de un operativo coordinado para salvaguardar la seguridad del personal.

Lijachov indicó que la empresa ha decidido reducir al mínimo la presencia de trabajadores en la central, donde aún permanecen cerca de 300 especialistas, aunque solo “unas decenas” continúan en la propia instalación.

“La salud y la vida de nuestros empleados son nuestra máxima prioridad”, subrayó el funcionario, al explicar que se trata de una medida temporal mientras se estabiliza la situación.

El jefe de Rosatom señaló que Rusia notificó la ruta de evacuación a los actores involucrados en el conflicto, incluidos Estados Unidos e Israel, con el objetivo de evitar incidentes durante el traslado.

Asimismo, destacó la colaboración de Irán, cuyas autoridades facilitaron las condiciones para llevar a cabo la evacuación.

Más salidas en proceso

La empresa rusa informó que, tras completar tres evacuaciones, prevé que al menos dos grupos adicionales abandonen el país en los próximos días, ante el deterioro de la seguridad en la región.

La situación en Bushehr se ha agravado tras recientes bombardeos atribuidos por Teherán a Estados Unidos e Israel, que habrían impactado zonas cercanas a la unidad de potencia activa.

Uno de los edificios técnicos de la planta, construido por ingenieros rusos, ya había sido alcanzado días antes por un proyectil, elevando la preocupación por posibles riesgos en una instalación nuclear en funcionamiento.

A diferencia de otras instalaciones como Natanz e Isfahan, que han sido blanco frecuente de ataques, la central de Bushehr no había sido previamente afectada, lo que marca un nuevo nivel de escalada en el conflicto.

Las autoridades iraníes han denunciado los bombardeos y alertado sobre las posibles consecuencias de ataques a infraestructura nuclear.