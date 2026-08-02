Rusia confirma ataque masivo contra Kiev con armas y drones

Rusia confirmó un ataque con misiles y drones contra Kiev, donde autoridades ucranianas reportaron al menos nueve muertos y una treintena de heridos

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó haber realizado un ataque masivo durante la noche contra Kiev y su región, utilizando armas de precisión lanzadas desde tierra y mar, además de drones.

La ofensiva dejó al menos nueve personas fallecidas, de acuerdo con el balance proporcionado por las autoridades ucranianas.

El gobierno ruso aseguró que la operación estuvo dirigida contra objetivos militares e infraestructura utilizada para la producción y distribución de armamento en la capital de Ucrania.

Rusia afirma que atacó instalaciones militares

En un comunicado difundido a través de Telegram, el Ministerio de Defensa señaló que los bombardeos tuvieron como blanco instalaciones de la industria militar ucraniana, incluyendo centros dedicados al ensamblaje de componentes para misiles balísticos, drones y equipos de guerra electrónica.

La dependencia sostuvo que el ataque formó parte de sus operaciones contra la infraestructura estratégica utilizada por las fuerzas ucranianas.

Además, las autoridades rusas informaron que dos buques de carga resultaron dañados mientras navegaban al sur de Odesa y aseguraron que transportaban suministros militares con destino a un puerto ucraniano.

Ucrania reporta víctimas y daños materiales

Por su parte, las autoridades de Ucrania informaron que el bombardeo dejó una treintena de personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad, además de al menos nueve fallecidos.

Los ataques también provocaron daños en 17 edificios de viviendas y en varios inmuebles no residenciales, entre ellos un centro educativo y la Embajada de Lituania en Kiev.

Equipos de emergencia continuaron las labores de rescate y evaluación de daños en distintas zonas de la capital tras las explosiones registradas durante la noche.

Tras los ataques, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, lamentó que el país continúe enfrentando limitaciones para responder a los bombardeos rusos debido a la insuficiencia de recursos para fortalecer su sistema de defensa aérea.

El mandatario reiteró la necesidad de recibir mayor apoyo internacional para proteger a la población y reducir el impacto de las ofensivas lanzadas por Rusia contra ciudades e infraestructura ucraniana.