Rusia condena mujer a tres años por grabar porno en Rusia

Una bloguera rusa fue sentenciada a tres años y medio de prisión y multada con 60 mil dólares por distribuir contenido pornográfico en internet.

Un tribunal de Moscú condenó a tres años y medio de prisión a la bloguera rusa Sofía Vershínina, conocida en redes sociales como Sonia Marmeládovna, tras declararla culpable de distribuir contenido pornográfico a través de internet.

Además de la sentencia de cárcel, la creadora de contenido deberá pagar una multa de 4.8 millones de rublos, equivalentes a unos 60 mil dólares, de acuerdo con información difundida por medios locales.

El caso se suma al de otra bloguera, Diana Shuríguina, quien permanece en prisión preventiva por una investigación relacionada con la publicación de material para adultos en la plataforma OnlyFans, lo que ha llamado la atención por el incremento de acciones judiciales contra personas dedicadas a esta actividad.

Una bailarina frente a un busto de Stalin en un bar de San Petersburgo (Rusia).

Aunque la distribución de pornografía está prohibida en Rusia desde 1996, medios del país señalan que en los últimos meses las autoridades han endurecido la aplicación de la ley en medio de una política gubernamental que promueve los valores familiares tradicionales y el cristianismo ortodoxo.

Entre 2020 y 2021, fuerzas de seguridad realizaron operativos contra estudios de transmisión por webcam en distintas ciudades rusas, donde también detectaron presuntos casos de explotación laboral y actividades ilícitas.