Rusia condena a mexicano por combatir con Ucrania en guerra

De acuerdo con los reportes de las autoridades judiciales rusas, la pena impuesta por el delito de mercenarismo sería de 14 años de prisión

Un tribunal de la autoproclamada República Popular de Donetsk condenó a Gilberto Ramos Arreguín, un ciudadano mexicano de 29 años, a 14 años de prisión tras ser hallado culpable de participar en operaciones militares a favor de Ucrania.

De acuerdo con los reportes de las autoridades judiciales rusas, la pena impuesta por el delito de mercenarismo —contemplado en el Código Penal de Rusia— deberá ser cumplida bajo un régimen de máxima severidad. Cabe destacar que el proceso legal se llevó a cabo a puerta cerrada y sin la presencia del acusado.

Los motivos de la condena contra el mexicano

Según el expediente difundido por la justicia rusa, Ramos Arreguín se habría incorporado en marzo de 2022 al Batallón Sich de los Cárpatos, una unidad integrada formalmente a las Fuerzas Armadas de Ucrania y la cual es catalogada por Moscú como una "organización terrorista" prohibida.

El tribunal sostuvo que el connacional recibió entrenamiento militar especializado y armamento, así como una compensación económica por intervenir en combates contra las fuerzas prorrusas desde el inicio del conflicto hasta marzo de este año.

Millonaria confiscación de recursos

A la par de la sentencia de cárcel, las autoridades ordenaron el decomiso de 3 millones 882 mil 160 rublos con 50 kopeks (una cifra cercana a los $900,000 pesos mexicanos).

El argumento judicial señala que dicho dinero corresponde íntegramente a los ingresos percibidos por el sentenciado durante su actividad militar, por lo que el monto será transferido directamente al Estado ruso.

Estatus legal y postura del Gobierno de México

La resolución judicial detalló que la sentencia aún no adquiere firmeza total, abriendo la posibilidad teórica de que se presenten recursos legales de apelación bajo los lineamientos del procedimiento penal de la región.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido ningún posicionamiento oficial ni detalles sobre asistencia consular para Ramos Arreguín.

El comunicado de los tribunales prorrusos no especificó el paradero actual del joven, dejando en el aire si se encuentra detenido en territorio controlado por Rusia o si el juicio se efectuó completamente en ausencia. Este caso se suma a la lista de procesos penales que enfrentan diversos ciudadanos extranjeros capturados o señalados por participar en el conflicto armado.