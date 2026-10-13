Rusia capacitará a rescatistas norcoreanos tras nuevo acuerdo

El calendario de capacitación se extiende hasta 2031, mientras que el plan de actividades firmado en Pionyang cubre el periodo de 2027 a 2029

Corea del Norte y Rusia ampliarán su cooperación para prevenir y atender desastres mediante un plan bilateral para 2027–2029, que contempla intercambio de información sobre riesgos. La colaboración también incluye un programa ruso de capacitación gratuita para especialistas norcoreanos en comunicaciones, uso de drones y rescate en agua y montaña.

El ministro norcoreano de Gestión de Desastres, Kim Chol-nam, y el ministro ruso de Situaciones de Emergencia, Aleksandr Kurenkov, firmaron el plan el lunes 12 de octubre en Pionyang.

Las autoridades norcoreanas dieron a conocer el acuerdo el martes 13, hora local, durante la visita de una delegación rusa.

Formación en Rusia incluirá drones y rescate especializado

El Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia informó que, por decisión de su gobierno, especialistas de Corea del Norte recibirán formación gratuita entre 2027 y 2031 en la Academia de Bomberos y Rescate del Lejano Oriente, ubicada en Vladivostok.

Los programas fueron preparados conforme a las solicitudes norcoreanas e incluyen organización de comunicaciones, utilización de aeronaves no tripuladas y operaciones de rescate en entornos acuáticos y montañosos. Los cursos tendrán una duración de seis meses a dos años.

El calendario de capacitación se extiende hasta 2031, mientras que el plan de actividades firmado en Pionyang cubre el periodo de 2027 a 2029. La información divulgada no precisa cuántos especialistas participarán.

Intercambiarán datos para identificar riesgos de desastres

El nuevo plan prevé ampliar el intercambio de datos entre los organismos encargados de la gestión cotidiana de emergencias, con el propósito de detectar oportunamente amenazas y prevenir riesgos asociados a desastres naturales.

Durante las conversaciones, las delegaciones revisaron sus experiencias en prevención y respuesta, además de abordar la preparación del personal y el equipamiento de las unidades norcoreanas que atienden emergencias.

La visita da continuidad a los contactos entre ambas dependencias, incluida una delegación rusa que estuvo en Corea del Norte en julio de 2025. En diciembre de ese año, los dos países firmaron un acuerdo sobre formación de especialistas y cooperación científica y técnica.

El acuerdo amplía los vínculos entre Moscú y Pionyang

La cooperación ante desastres forma parte del acercamiento entre ambos gobiernos, cuyos vínculos se fortalecieron con el tratado firmado por sus líderes en 2024. Ese instrumento incluye una cláusula de asistencia mutua en caso de agresión armada.

El nuevo plan añade actividades de prevención, capacitación e intercambio de información a esa relación bilateral. Aunque las conversaciones incluyeron el equipamiento de los servicios norcoreanos, los anuncios consultados no detallan cantidades ni fechas de entrega de material de rescate.