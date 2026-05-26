Rusia anuncia bombardeos contra objetivos militares en Kiev

Moscú advirtió sobre ataques sistemáticos a centros de mando e industria militar en la capital ucraniana y pidió evacuar a extranjeros

El gobierno de Rusia anunció el lanzamiento de una campaña de bombardeos dirigida contra centros de mando y empresas de la industria militar en Kiev, en respuesta a lo que calificó como un “ataque sangriento” ocurrido en una residencia estudiantil en la región ocupada de Lugansk.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso, las Fuerzas Armadas iniciarán ataques sistemáticos contra instalaciones donde se diseñan, fabrican y preparan drones, así como contra puntos clave de toma de decisiones y puestos de mando en la capital ucraniana.

Advertencia a civiles y diplomáticos

En el mismo mensaje, Moscú exhortó a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a abandonar Kiev “cuanto antes”, ante el riesgo de nuevas ofensivas militares en la ciudad.

Además, recomendó a la población local mantenerse alejada de infraestructuras militares y administrativas, que serían consideradas objetivos en esta nueva fase de ataques.

Esta no es la primera advertencia en ese sentido, ya que Rusia había emitido llamados similares antes de la conmemoración del Día de la Victoria, celebrada el pasado 9 de mayo.

Acusaciones contra Ucrania y Occidente

El gobierno ruso acusó a Ucrania de lanzar ataques deliberados contra civiles, calificando sus acciones como “terroristas” y denunciando la supuesta “naturaleza nazi” de su administración.

Asimismo, responsabilizó a países occidentales de respaldar al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, mediante el suministro de armamento, lo que, facilita la comisión de actos que violan el derecho internacional humanitario.

“Todo esto ha agotado nuestra paciencia”, señaló el comunicado oficial.

Escalada tras ataque en Lugansk

La decisión se produce tras un ataque ocurrido el viernes en una residencia estudiantil en Lugansk, donde murieron 21 personas, hecho que Rusia atribuye a fuerzas ucranianas.

En respuesta, el ejército ruso lanzó durante el fin de semana una ofensiva masiva que incluyó misiles balísticos, de crucero e hipersónicos, además de aproximadamente un millar de drones.

Según autoridades locales, estos ataques dejaron al menos cuatro personas fallecidas, y cerca de un centenar de heridos.

Daños a infraestructura civil

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, condenó los bombardeos y acusó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de atacar zonas residenciales.

De acuerdo con Zelensky, los ataques dañaron decenas de edificios habitacionales, varias escuelas y provocaron la destrucción casi total del Museo de Chernóbil, además de afectar el Museo de Arte Nacional y otros inmuebles.