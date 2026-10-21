Rusia acusa vínculos entre cárteles mexicanos y Ucrania

Por ahora, lo documentado es la difusión de una acusación por parte de la inteligencia rusa, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) aseguró este 20 de octubre que autoridades estadounidenses investigan presuntos contactos entre cárteles mexicanos y representantes del gobierno de Volodímir Zelenski, relacionados con capacitación para utilizar drones de combate.

La afirmación procede del organismo ruso y no ha sido confirmada públicamente por Washington en la información consultada.

Según la versión de Moscú, agencias policiales de Estados Unidos habrían obtenido datos sobre esos supuestos vínculos durante investigaciones contra organizaciones del narcotráfico mexicano.

El SVR no identificó a las agencias responsables ni proporcionó detalles de un expediente que permita verificar la existencia y el alcance de esas pesquisas.

Rusia señala un supuesto entrenamiento en drones

El organismo ruso sostuvo que al menos 80 presuntos integrantes de organizaciones criminales mexicanas habrían recibido formación dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania para ensamblar y operar drones en condiciones de combate.

También afirmó que la capacitación habría sido financiada con ganancias de la venta de drogas en Estados Unidos y que los recursos se habrían transferido a funcionarios cercanos al presidente ucraniano.

El SVR no presentó pruebas públicas que sustenten esas acusaciones. Tampoco identificó a los funcionarios señalados, los cárteles presuntamente involucrados o las personas que habrían recibido entrenamiento, ni precisó cuándo y dónde se habría desarrollado.

La declaración rusa plantea que la transferencia de esos conocimientos podría representar un riesgo para los agentes estadounidenses que combaten el narcotráfico en la frontera con México. Sin embargo, ese argumento también forma parte del señalamiento de Moscú y no de una evaluación estadounidense difundida junto con el anuncio.

México revisa videos sobre presuntos miembros de cárteles en Ucrania

Las acusaciones se conocen después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara el 8 de octubre que su gobierno investigaba videos sobre la posible presencia de personas vinculadas con cárteles mexicanos en la guerra de Ucrania.

La mandataria señaló entonces que todavía debía verificarse la autenticidad y el contexto del material. También planteó la posibilidad de que las personas hubieran sido reclutadas por empresas privadas que participan en conflictos armados.

Esa revisión constituye un asunto distinto del comunicado ruso: investigar la presencia de mexicanos o de posibles integrantes de organizaciones criminales en el conflicto no demuestra, por sí mismo, una colaboración con el gobierno de Zelenski.

Sin confirmación pública de la supuesta investigación estadounidense

Hasta la revisión de la información disponible, no se había localizado un anuncio de las autoridades estadounidenses que confirmara una investigación contra representantes del gobierno ucraniano por estos presuntos vínculos. Tampoco se encontró una respuesta específica de Kiev al comunicado del SVR.

Por ahora, lo documentado es la difusión de una acusación por parte de la inteligencia rusa, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. La existencia de los contactos, el supuesto entrenamiento y los pagos señalados permanecen sin corroboración pública independiente.