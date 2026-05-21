Rubio pide a cubanos construir una 'nueva Cuba'

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó este miércoles a los cubanos a impulsar una “nueva Cuba” con mayores libertades económicas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó este miércoles a los cubanos a impulsar una “nueva Cuba” con mayores libertades económicas y una relación distinta con Washington, propuesta que, afirmó, es respaldada por el presidente Donald Trump.

A través de un mensaje en video difundido en el marco del aniversario de la independencia cubana de 1902, Rubio señaló que los ciudadanos de la isla enfrentan una grave crisis humanitaria y económica, marcada por la falta de electricidad, combustible y alimentos.

El funcionario estadounidense, de ascendencia cubana, responsabilizó directamente a las élites militares y al conglomerado empresarial Gaesa, fundado por el expresidente Raúl Castro, de beneficiarse económicamente mientras la población enfrenta carencias.

“Actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan el país”, expresó Rubio durante el mensaje dirigido a los “cubanos de a pie”.

El secretario de Estado aseguró que la administración Trump propone una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, donde los ciudadanos puedan desarrollar negocios y actividades económicas sin depender del control militar.

Como ejemplo, mencionó modelos económicos similares a los de Jamaica, República Dominicana y Bahamas, países que, dijo, han permitido mayor participación del sector privado.

Rubio también sostuvo que el desabasto energético y alimentario no es consecuencia de las sanciones estadounidenses, sino del manejo de los recursos por parte de las autoridades cubanas.

Además, afirmó que, tras el fin del subsidio petrolero venezolano luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington en enero pasado, las élites cubanas continúan asegurando combustible para uso propio.

El mensaje surge en medio de un incremento de las tensiones entre Washington y La Habana, acompañado de nuevas sanciones estadounidenses contra el liderazgo cubano y Gaesa.

De manera paralela, medios estadounidenses reportaron que el Departamento de Justicia prevé presentar cargos formales contra Raúl Castro por el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.