Rubio dice que 'no es fácil' pactar acuerdo nuclear con Irán

Marco Rubio advirtió en Budapest que negociar con Irán es complejo por su liderazgo religioso; Teherán afirma que llega a Ginebra con propuestas, sin ceder

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este lunes en Budapest que alcanzar un acuerdo con Irán “no es fácil”, al considerar que el país está gobernado por “clérigos chiítas radicales” que toman decisiones basadas en la teología y no en cálculos geopolíticos.

En rueda de prensa, Rubio señaló que no prejuzga el resultado de las conversaciones, aunque reconoció que el proceso será complejo. Confirmó que los negociadores estadounidenses viajan a Ginebra para participar en la reunión prevista para este martes.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el presidente Donald Trump prefiere la vía diplomática y que Washington está dispuesto a alcanzar un acuerdo pacífico si Teherán atiende sus preocupaciones.

Postura de Teherán

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró que su país llega a la segunda ronda de negociaciones con “iniciativas reales” para lograr un pacto “justo y equilibrado”.

Sin embargo, advirtió en la red social X que no está en la agenda “rendirse ante las amenazas” de Estados Unidos.

Trump ha reiterado la posibilidad de un ataque militar si no se logra un entendimiento, e incluso ordenó el envío de un segundo portaaviones a la región.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní inició ejercicios navales en el estratégico estrecho de Ormuz, elevando la tensión en Oriente Medio.