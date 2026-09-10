Rubio defiende operaciones antidrogas de EUA en aguas de Ecuador

El secretario de Estado aseguró que las operaciones en el Pacífico, como las hechas en Ecuador, son parte de acuerdos bilaterales con gobiernos regiónales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que las operaciones de Washington en aguas del Pacífico, como las realizadas en Ecuador, forman parte de acuerdos bilaterales con gobiernos de la región.

Tras reunirse con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, Rubio explicó que, a diferencia de las operaciones unilaterales realizadas el año pasado en aguas internacionales, las actuales son acciones combinadas con países soberanos dentro de sus aguas territoriales.

El funcionario afirmó que Washington trabaja con gobiernos dispuestos a combatir a grupos que considera narcoterroristas y sostuvo que estas operaciones buscan eliminar las rutas del narcotráfico.

Comando Sur reporta cinco operaciones en el Pacífico

Rubio habló un día después de que el Comando Sur difundiera un video sobre el ataque y hundimiento de una presunta estación flotante vinculada al narcotráfico en el Pacífico oriental.

Según el organismo, la embarcación estaba relacionada con Los Choneros y las personas rescatadas fueron entregadas a las autoridades ecuatorianas.

La operación forma parte de cinco acciones reportadas en la misma zona durante las últimas dos semanas, de acuerdo con el Comando Sur y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Organizaciones denuncian ataques contra pescadores

Organizaciones sociales y de derechos humanos de Ecuador exigieron el cese de los ataques de militares estadounidenses contra pescadores en el Pacífico.

Los grupos denunciaron una serie de abordajes violentos, privaciones de la libertad, desapariciones temporales, torturas y destrucción de embarcaciones pesqueras ecuatorianas ocurridas durante 2026.

También señalaron que los hechos ya no pueden considerarse episodios aislados debido a la reiteración de intervenciones en rutas marítimas utilizadas para actividades pesqueras, incluidas aguas internacionales entre la zona económica exclusiva continental de Ecuador y la zona económica exclusiva de Galápagos.