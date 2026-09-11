Rubio: Cárteles en México son la cabeza de la serpiente del narco

Marco Rubio afirmó que los cárteles amenazan al Estado mexicano y urgió a reforzar la lucha contra esos grupos en México

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que los cárteles de la droga representan una amenaza de gran magnitud para México y cuestionó la capacidad del Estado para recuperar territorios bajo control de estas organizaciones.

Durante su visita a Ecuador, Rubio señaló que el caso mexicano representa un desafío mayor debido al tamaño del país y al poder que han acumulado los cárteles.

“No es un misterio para nadie que hay vastos territorios en México que no son gobernados por el Estado, sino que son controlados por estas organizaciones narcoterroristas”, afirmó ante medios en la embajada estadounidense en Quito.

Aunque reconoció los esfuerzos de las autoridades mexicanas, el funcionario consideró que las acciones emprendidas hasta ahora siguen siendo insuficientes.

“Los mexicanos han hecho más de lo que jamás habían hecho para perseguir a estos grupos, pero aun así no es, ni de lejos, suficiente”, sostuvo Rubio, quien agregó que Estados Unidos espera trabajar con México para reforzar el combate contra los grupos criminales.

El secretario estadounidense también colocó a los cárteles en el centro de sus preocupaciones al señalar que "la cabeza de la serpiente son estos cárteles en México".

Rubio afirmó que estas organizaciones representan una amenaza para el Estado mexicano y destacó la violencia contra distintos sectores, entre ellos candidatos políticos, jueces y periodistas que cubren sus actividades.

A esto sumó una advertencia sobre el uso de drones por parte de los cárteles, los cuales, dijo, son empleados para intentar traficar drogas y personas a través de la frontera con Estados Unidos.

El funcionario insistió en que se trata de grupos con amplio financiamiento y capacidad operativa, por lo que consideró necesario aumentar los esfuerzos para enfrentarlos.

Sheinbaum urge a EUA a no usar a México en "su campaña electoral"

La presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves nuevamente las afirmaciones del secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, quien sostuvo que los carteles del narcotráfico están fuera de control en el país y atribuyó estas declaraciones a la "campaña electoral" en Estados Unidos de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

"Yo considero que es parte de la campaña electoral de Estados Unidos. Ellos tienen elección en noviembre y como hemos dicho, que no usen a México en su campaña. Estados Unidos tiene sus problemas. Entonces, no se debe usar a México como parte de la campaña electoral", subrayó Sheinbaum durante su habitual conferencia de prensa matutina