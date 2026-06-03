Rubio advierte que drones de cárteles mexicanos amenazan a EU

La Administración de Trump catalogó a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas con el fin de que acepte la intervención extranjera

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió este martes que el incremento del uso de drones provenientes de cárteles mexicanos podría poner en riesgo los intereses de Estados Unidos.

Ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio mencionó que las organizaciones criminales utilizan drones para "atacarse entre sí", por lo que denunció que existe la posibilidad de que "en algún momento podrían usarlos" contra los intereses estadounidenses.

El Gobierno de Donald Trump catalogó a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas con el objetivo de que acepte ataques estadounidenses contra los grupos criminales en territorios estadounidenses.

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Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió este martes al embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, que “respete los asuntos internos” de México, luego de que el diplomático hiciera un llamado para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

En este mes de mayo, el presidente Donald Trump afirmó que los cárteles del narcotráfico mantienen el control del país, por lo que advirtió que podrían intervenir en el territorio mexicano si no frenan las acciones de estos grupos criminales.

Trump insiste en decir que 'los carteles gobiernan México'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar críticas contra México al asegurar que los cárteles del narcotráfico mantienen el control del país, apenas días después de advertir que Washington podría intervenir si las autoridades mexicanas no frenan a estos grupos criminales.

Durante un acto celebrado en la Casa Blanca con motivo del Día de la Madre, el mandatario republicano afirmó que su administración ha logrado disminuir considerablemente el tráfico marítimo de drogas, aunque sostuvo que los estupefacientes continúan ingresando por la frontera terrestre con México.