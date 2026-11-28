La Administración Federal de Aviación abrió una investigación tras el roce entre dos Boeing 737 en Virginia y no ordenó suspender vuelos.

Dos aeronaves de American Airlines rozaron las alas este viernes, mientras rodaban para despegar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA), en las inmediaciones de Washington D.C., sin que se reportaran personas lesionadas, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

El percance ocurrió alrededor de las 17:10 horas (hora local) e involucró al vuelo AA 638, con destino a Dallas-Fort Worth, y al vuelo AA 2152, rumbo a Chicago, ambos modelos Boeing 737, de acuerdo con el reporte oficial de la autoridad aeronáutica estadounidense, que abrió una investigación sobre lo sucedido.

Lo que dijo el piloto y el estado de las operaciones

A través de sus redes sociales, la FAA difundió el reporte inicial y enlazó un despacho del New York Post basado en un audio difundido por 7News sobre la comunicación del piloto del AA 638 con la torre de control, en la que se evidenció la incertidumbre inicial tras el contacto entre las aeronaves:

“Ligeramente pasamos la línea de espera y, desafortunadamente, tuvimos un roce con el avión de American que está detrás... al lado nuestro”.

Pese al incidente en tierra, la agencia reguladora no emitió ninguna orden para suspender las operaciones en el aeropuerto Ronald Reagan, ubicado en el estado de Virginia.