Rosario Vasquez asume liderazgo de la Patrulla Fronteriza de EUA

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos designó a Rosario Vasquez como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza tras la salida de Michael Banks

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes el nombramiento de Rosario “Pete” Vasquez como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza, una de las agencias clave en la política migratoria y de seguridad del país.

La designación ocurre después de la renuncia de Michael Banks, quien dejó el cargo en medio de señalamientos relacionados con presuntos viajes oficiales durante los cuales habría contratado servicios sexuales, acusaciones que generaron una fuerte controversia dentro de la institución.

Trayectoria de casi tres décadas

Vasquez cuenta con una carrera de cerca de 30 años dentro de la Patrulla Fronteriza. Antes de asumir esta nueva responsabilidad, estuvo al frente de operaciones en la frontera norte, particularmente en el estado de Washington, donde también coordinó asuntos relacionados con la cooperación fronteriza entre Estados Unidos y Canadá.

Su experiencia incluye además funciones en distintos puntos estratégicos de la frontera sur, entre ellos Yuma y San Diego, así como labores dentro de áreas especializadas en combate al terrorismo.

Como nuevo titular de la corporación, Vasquez tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de más de 20 mil agentes y trabajadores distribuidos a lo largo de las fronteras estadounidenses.

Tras su nombramiento, el funcionario aseguró que su principal objetivo será fortalecer las operaciones de la agencia y respaldar el trabajo del personal encargado de la vigilancia fronteriza.

Reestructuración dentro del DHS

La llegada de Vasquez forma parte de una serie de cambios impulsados en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo que ha experimentado una profunda reorganización en los últimos meses.

Entre las modificaciones destacan la salida de la exsecretaria Kristi Noem y la destitución de otros altos mandos relacionados con la estrategia de control migratorio y seguridad fronteriza.

La renuncia de Michael Banks se produjo después de que surgieran denuncias de empleados actuales y exintegrantes de la Patrulla Fronteriza, quienes señalaron que el exfuncionario habría realizado viajes al extranjero durante años para contratar servicios sexuales.