Rompe Trump boicot y acudirá a cena de corresponsales

Se trata de un evento anual que combina protocolo, política y entretenimiento, con el objetivo de recaudar fondos y destacar la libertad de prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá por primera vez a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, rompiendo el boicot que mantuvo durante su primer mandato, en un evento que reúne a figuras clave de la política, los medios y la diplomacia en Washington.

La gala, organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), se celebra cada último sábado de abril y congrega a más de 2,000 invitados, incluidos funcionarios, legisladores y representantes de la prensa, en una de las citas sociales y políticas más relevantes de la capital estadounidense.

¿Qué es la cena de corresponsales?

Se trata de un evento anual que combina protocolo, política y entretenimiento, con el objetivo de recaudar fondos y destacar la libertad de prensa, protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Tradicionalmente, incluye un discurso del presidente con tintes humorísticos, así como la participación de un invitado especial que ofrece un monólogo satírico sobre la actualidad política y mediática.

¿Desde cuándo se realiza este evento?

La tradición se remonta a 1921, mientras que la participación presidencial inició en 1924 con Calvin Coolidge. Desde entonces, la mayoría de los mandatarios han asistido al menos una vez.

El evento ha enfrentado interrupciones en momentos clave de la historia, como la Segunda Guerra Mundial y la pandemia de covid-19, además de restricciones previas, como la prohibición de acceso a mujeres hasta 1962.

¿Por qué es relevante la asistencia de Trump?

La presencia de Trump marca un cambio respecto a su postura anterior, ya que durante años rechazó asistir y criticó el evento, además de mantener una relación confrontativa con los medios de comunicación.

En esta ocasión, el mandatario acudirá acompañado por la primera dama, Melania Trump, en un contexto donde ha reiterado sus críticas hacia la prensa, a la que ha acusado de difundir información falsa.

¿Qué cambia en la edición de este año?

Una de las diferencias clave será la ausencia de un comediante tradicional, ya que el evento contará con la participación del mentalista Oz Pearlman, lo que elimina el formato de sátira directa hacia el presidente.

Este ajuste podría haber influido en la decisión de Trump de asistir, luego de años en los que evitó el evento por incomodidad con las críticas públicas durante la gala.