Rompe Rusia tregua anunciada por Trump durante Día de la Victoria

Ucrania acusó a Rusia de continuar los ataques pese al acuerdo; según reportes difundidos, durante la noche se registraron más de 140 ofensivas.

Rusia y Ucrania volvieron a intercambiar acusaciones por ataques militares apenas horas después de que entrara en vigor un alto al fuego temporal impulsado por el presidente de EUA, Donald Trump, en el marco de las celebraciones del Día de la Victoria, una de las fechas más importantes para el gobierno ruso.

La tregua había sido anunciada para realizarse del 9 al 11 de mayo de 2026 e incluía la suspensión de operaciones militares y un intercambio de prisioneros entre ambos países. Sin embargo, autoridades ucranianas denunciaron nuevos bombardeos y ofensivas rusas poco después del inicio del acuerdo.

El conflicto entre Rusia y Ucrania comenzó en 2014 tras la anexión rusa de Crimea, pero escaló de forma masiva en febrero de 2022, cuando Moscú lanzó una invasión militar a gran escala sobre territorio ucraniano. Desde entonces, miles de civiles y soldados han muerto y millones de personas han sido desplazadas.

¿Por qué era importante esta tregua?

El cese al fuego coincidió con el Día de la Victoria, conmemoración que Rusia celebra cada 9 de mayo para recordar la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. La fecha es utilizada por el Kremlin para reforzar el nacionalismo y realizar desfiles militares en Moscú.

Donald Trump aseguró que tanto Vladímir Putin como Volodímir Zelenski habían aceptado una pausa temporal de las hostilidades, además de un intercambio de mil prisioneros por cada país. El mandatario estadounidense presentó el acuerdo como un posible primer paso hacia negociaciones más amplias de paz.

No obstante, Ucrania acusó a Rusia de continuar los ataques pese al acuerdo. Según reportes difundidos por autoridades ucranianas, durante la noche se registraron más de 140 ofensivas y bombardeos en distintas regiones del país.

Putin utilizó el desfile para defender la guerra

Mientras se reportaban nuevas tensiones en el frente militar, el presidente ruso Vladímir Putin encabezó el tradicional desfile en la Plaza Roja de Moscú bajo fuertes medidas de seguridad.

Durante su discurso, Putin afirmó que Rusia enfrenta una “fuerza agresiva” respaldada por la OTAN y vinculó la actual guerra en Ucrania con la lucha histórica de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.

Las celebraciones de este año se realizaron con menos despliegue militar y mayores restricciones por temor a posibles ataques con drones ucranianos. Incluso se reportaron limitaciones en servicios de internet móvil en algunas zonas de Moscú.