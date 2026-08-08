Rompe récord Guinness por tener el cabello más largo del mundo

La india Renu Dhariyal logró un récord Guinness al registrar una melena de 271.50 centímetros, superando la marca mundial anterior.

La india Renu Dhariyal ha sido reconocida este viernes como la mujer con el pelo más largo del mundo por la organización Guinness World Records, al alcanzar una melena de 271.50 centímetros de longitud.

"¡Renu Dhariyal (India) tiene el cabello más largo del mundo! Ha obtenido el récord de la melena más larga en una persona viva", anunció en X la organización Guinness.

Dhariyal, nacida en el estado de Uttarakhand, en el norte de la India, superó el anterior registro que ostentaba la ucraniana Aliia Nasyrova (257.33 cm) tras ser verificada por la entidad en la localidad de Haldwani.

"Llevo dejándome crecer el pelo de forma continua desde 2015. En la cultura india, el pelo largo se considera un símbolo de extrema belleza y tradición", explicó Dhariyal a Guinness.

La galardonada, que crea contenido en redes sociales y comparte trucos de belleza con productos naturales en internet, asegura que no se ha cortado el pelo en los últimos nueve años.

Dhariyal asegura que la longitud de su melena es posible gracias al uso de champús y aceites que ella misma elabora en casa. "Mi secreto es completamente natural. Evito los productos químicos", aseguró.

Con una melena que roza casi los tres metros, prácticamente la altura del hombre más alto de la historia, Robert Wadlow (272 cm), Dhariyal confía en que este hito sirva para dar a conocer su comunidad local, a los pies del Himalaya, hasta donde ha conseguido desplazar la atención del reconocido premio mundial.