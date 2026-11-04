Rompe James Talarico racha republicana en Senado de Texas

El demócrata derrotó a Ken Paxton y logró un escaño para su partido por primera vez en 38 años, en uno de los estados clave de EUA

El demócrata James Talarico ganó las elecciones al Senado de Estados Unidos por Texas, convirtiéndose en el primer candidato de su partido en obtener un escaño por ese estado en 38 años, según proyecciones de NBC News, CNN y CBS.

Talarico, de 37 años, pastor presbiteriano y educador, derrotó al republicano Ken Paxton, exfiscal general de Texas y candidato respaldado por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con datos de Associated Press, Talarico mantenía una ventaja de 20 puntos porcentuales con aproximadamente 70 por ciento de los votos contabilizados.

Su victoria representa un resultado relevante para los demócratas en un estado donde Trump ganó por más de 13 puntos en las elecciones presidenciales de 2024 y donde no triunfaba un senador demócrata desde 1988.