Roma ofrece proyecciones gratis en cines para aliviar el calor

Roma ha puesto en marcha 'El gran frío', una iniciativa que ofrece proyecciones gratuitas en cines y facilita el acceso a otros espacios culturales

Para hacer frente a las extraordinarias olas de calor de estos días, Roma ha puesto en marcha 'El gran frío', una iniciativa que ofrece proyecciones gratuitas en cines y facilita el acceso a otros espacios culturales para buscar refugio en las horas más calurosas del día.

El ayuntamiento presentó este miércoles un mapa de refugios climáticos y culturales: 11 cines , 11 bibliotecas y la apertura extraordinaria de la sala Squarzina del Teatro Argentina y el auditorio del Palaexpo para que turistas y romanos puedan gratuitamente acceder .

A partir de mañana, se realizarán proyecciones gratuitas de películas italianas en 11 salas de cine y 11 bibliotecas de Roma estarán abiertas al público con acceso gratuito , sin necesidad de inscripción, y se distribuirá agua.

El ayuntamiento destacó que con esta iniciativa "estos lugares se transformarán no solo en lugares para escapar del calor, sino también en oportunidades para el encuentro, la cultura y el entretenimiento".