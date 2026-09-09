Robots humanoides ya limpian casas en San Francisco: $30 por hora

Tau Robotics prueba robots humanoides que limpian hogares y oficinas por 30 dólares la hora, con planes de expansión nacional e internacional.

Una empresa de robótica de San Francisco (California) ha comenzado a implementar un programa piloto que ofrece limpieza del hogar y oficinas realizada por robots humanoides por 30 dólares la hora, una iniciativa que pretende extender a todo el país y el extranjero, que no es vista con buenos ojos por trabajadoras domésticas.

La compañía emergente Tau Robotics ha puesto en marcha los servicios de robots humanoides como Chelsea y Elon, que, por ahora, realizan tareas domésticas como pasar la aspiradora, limpiar las encimeras de la cocina y sacar la basura.

Alex Koch, director ejecutivo y cofundador de Tau Robotics, dijo que el objetivo inicial es entrenar a los robots para "imitar el desempeño humano" y, posteriormente, para superarlo.

You can now book two humanoids for our cleaning service in SF. One humanoid for 60 minutes is $30, two are $60.



You can book a cleaning at https://t.co/Brl42KyISx. If you don’t have an invite code yet, join the waitlist. Timelapse at 5× speed (~40 minutes in real time). pic.twitter.com/lUbBT7Kjet — Alexander Koch (@alexkoch_ai) August 13, 2026 Actualmente solo se puede hacer una reserva de los robots por invitación, lo que limita el acceso del servicio de limpieza a todo el público. Cada visita consiste en una limpieza de una hora: el robot comienza a la hora que elija el cliente y termina 60 minutos después, según explica la compañía en su página. Dos robots pueden trabajar simultáneamente durante esa misma hora, lo que permite limpiar espacios más grandes en el mismo intervalo de tiempo. El pago de 30 dólares se realiza por robot. La compañía aclara que por el momento los baños y dormitorios están fuera de los límites de limpieza. Cada servicio es supervisado remotamente por una persona, por lo que el robot solo entrará en estas estancias si el cliente lo solicita. Asimismo, el usuario puede indicar qué habitaciones, áreas u objetos debe evitar el robot. Koch explicó que los robots, cuya fabricación cuesta 50,000 dólares cada uno, utilizan inteligencia artificial. No obstante, esta tecnología no puede controlar por sí sola un robot humanoide en su totalidad, por lo que una persona lo opera desde una ubicación central con la asistencia de la IA. Los operadores pueden intervenir si los dispositivos se quedan atascados en alguna tarea concreta. Estos supervisores utilizan gafas de realidad virtual que les permiten ver los espacios a través de los ojos de los robots. La empresa planea aumentar su capacidad hasta alcanzar las 1,000 limpiezas semanales en San Francisco para 2027, y posteriormente expandirse a otras ciudades de Estados Unidos y al extranjero para 2028.