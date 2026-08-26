Roberto Velasco llega a Washington para reunirse con Marco Rubio

Velasco y Rubio sostuvieron una conversación telefónica el 8 de junio sobre la relación entre países y ambos refrendaron su interés por mantener cooperación

El canciller de México, Roberto Velasco, llegó este martes a Washington D.C. tras dos días de trabajo en Seúl e informó que mañana sostendrá una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar temas prioritarios de la agenda bilateral.

"Tras dos días muy productivos en Seúl, República de Corea, aterrizo en Washington D.C. Mañana sostendré diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral, comenzando con mi homólogo, el secretario de Estado Marco Rubio", indicó Velasco en un mensaje en la red social X.

Velasco y Rubio sostuvieron una conversación telefónica el pasado 8 de junio sobre la relación entre países y ambos refrendaron su interés por mantener una buena cooperación en temas prioritarios para bilaterales.

Al día siguiente, Velasco contó que revisaron la cooperación en seguridad, migración y comercio, y que la llamada había ocurrido en un ambiente “muy cordial, muy respetuoso”.

El funcionario explicó, en la conferencia presidencial diaria, que uno de los principales temas fue la cooperación en seguridad fronteriza y combate al crimen organizado.

La reunión de Velasco y Rubio ocurrirá un día después de que el embajador Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que en los últimos días el Gobierno de su país entregó a México a 10 personas requeridas por autoridades por delitos graves.

"Diez fugitivos más enfrentan a la justicia en México", escribió Johnson en su cuenta de X, donde precisó que los buscados están relacionados con casos de secuestro, delitos relacionados con drogas y armas, así como actividades vinculadas con los cárteles del narcotráfico.

El diplomático no divulgó en sus publicaciones los nombres de las personas, ni precisó las acusaciones individuales ni el mecanismo jurídico utilizado para su entrega a las autoridades mexicanas.

El anuncio se produjo después de que el propio embajador afirmara, el pasado 30 de julio, que más de 300 fugitivos buscados por México habían sido devueltos desde Estados Unidos, dentro de una cooperación que incluye intercambio de información entre agencias de seguridad de los dos países.