Roberto Sánchez buscará anular votos de peruanos en el extranjero

Esta situación ha llevado a la campaña de Sánchez a enfocar sus cuestionamientos en el proceso de recepción de las actas internacionales

La disputa por la presidencia de Perú podría entrar en una nueva etapa de controversia luego de que el candidato izquierdista Roberto Sánchez anunciara que solicitará la anulación de la votación emitida por los peruanos residentes en el extranjero, al considerar que existieron irregularidades en el manejo de las actas electorales.

La decisión surge en medio de un conteo sumamente cerrado que mantiene a Keiko Fujimori al frente de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 7 de junio, con una diferencia de poco más de 41 mil votos cuando el escrutinio supera el 99 por ciento de las actas procesadas.

El voto en el extranjero se convierte en el centro de la disputa

Sánchez adelantó que promoverá un recurso para dejar sin efectos los sufragios emitidos fuera del país, luego de que las autoridades electorales rechazaran una primera solicitud presentada por su partido para anular los resultados de más de 1,700 mesas de votación.

El candidato sostiene que el proceso de recepción y traslado de las actas provenientes del extranjero presentó inconsistencias que, a su juicio, comprometen la seguridad jurídica de la elección.

Según explicó, la principal preocupación radica en el cambio aplicado para el conteo de los votos en el exterior, ya que los resultados no fueron transmitidos digitalmente desde los consulados, sino que las actas físicas fueron enviadas a Lima para su cómputo oficial.

La diferencia electoral cambia sin los votos del exterior

El peso de los sufragios emitidos fuera de Perú ha sido determinante en el resultado de la elección. Con el conteo general, Fujimori mantiene una ligera ventaja sobre Sánchez; sin embargo, al excluir los votos del extranjero, el escenario se invierte y el candidato de Juntos por el Perú pasa a encabezar la votación nacional.

Esta situación ha llevado a la campaña de Sánchez a enfocar sus cuestionamientos en el proceso de recepción de las actas internacionales, donde votaron cerca de 300 mil ciudadanos peruanos.

El aspirante presidencial afirmó que existen dudas sobre la forma en que algunas actas fueron trasladadas desde distintos países hacia Perú, especialmente aquellas procedentes de Argentina, que estuvieron entre las últimas en llegar para su conteo.

Sánchez argumentó que algunos documentos electorales habrían sido transportados sin los mecanismos de resguardo que, según su interpretación, garantizan la integridad del material electoral.

Asimismo, señaló que las autoridades no han ofrecido una explicación satisfactoria sobre las razones que llevaron a modificar el esquema tradicional de transmisión de resultados desde el exterior.

Agotadas las instancias electorales, continuará la presión política

El candidato reconoció que las resoluciones emitidas por los organismos electorales representan la última instancia dentro del proceso, aunque insistió en que continuará impulsando acciones legales relacionadas con el voto extranjero.

Paralelamente, confirmó que sus simpatizantes mantendrán actividades de movilización y concentración en distintos puntos del país, luego de las manifestaciones realizadas en Lima durante los últimos días.

Mientras tanto, Perú permanece atento a la definición de uno de los procesos electorales más cerrados de los últimos años, con una diferencia mínima entre ambos contendientes y nuevos recursos que podrían prolongar la incertidumbre sobre el resultado final.