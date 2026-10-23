Roban tarjetas coleccionables valuadas en US$960 mil dólares

Aunque la cifra declarada es altísima, coleccionistas sugieren que el daño real podría ascender a los millones de dólares

Un jugoso botín mantiene en vilo a la comunidad de coleccionistas, pues la Policía de California se encuentra investigando el robo de cartas coleccionables de Pokémon y deportivas valuadas en al menos US$963.000 dólares, las cuales fueron sustraídas del interior de un camión de la empresa de transporte FedEx.

El asalto ocurrió el pasado 13 de octubre frente a las instalaciones de Professional Sports Authenticator (PSA), una reconocida compañía encargada de autenticar y evaluar el estado de tarjetas coleccionables, autógrafos y cómics, ubicada en la ciudad de Santa Ana.

¿Cómo se dio el robo?

De acuerdo con el informe oficial ofrecido por Natalie García, portavoz del Departamento de Policía de Santa Ana, el camión había sido dejado sin vigilancia por el conductor. Los delincuentes aprovecharon esta vulnerabilidad para forzar la unidad, cuyo candado principal desapareció de la escena.

Los asaltantes lograron robar dos palés completos y manipularon un tercero. Aunque la cifra inicial estimada por las autoridades ronda los US$963.000 dólares, expertos y coleccionistas advierten que el valor real podría ser considerablemente mayor.

Nick Andrews, un coleccionista de la zona de Boston que afirma haber hablado con al menos dos docenas de afectados, señaló que las pérdidas totales podrían ascender a millones de dólares.

Según su testimonio, un solo intermediario que enviaba tarjetas en nombre de terceros perdió medio millón de dólares en valor declarado.

PSA toma acciones

Tras el incidente, Collectors, la empresa matriz de PSA, emitió un comunicado informando las medidas de emergencia adoptadas para proteger a los dueños legítimos:

Primeramente, desactivaron los certificados digitales de todas las cartas robadas y notificaron a diversas plataformas de comercio en línea para que estén en alerta ante la aparición de piezas raras y serializadas.

Finalmente, la compañía aseguró haberse comunicado directamente con los clientes afectados para acordar compensaciones basadas en el valor justo de mercado.

Por su parte, desde FedEx indicaron que la seguridad de los envíos es una prioridad absoluta y recalcaron que se encuentran colaborando plenamente con las autoridades locales para esclarecer los hechos, incluido el tiempo exacto que el conductor dejó el camión desatendido.

Pese a las promesas de indemnización, en internet circulan testimonios de clientes que expresan su incertidumbre, temiendo no recuperar jamás sus piezas de alto valor sentimental y financiero, ya que para muchos coleccionistas estas cartas representan mucho más que un simple activo económico.