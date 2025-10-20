Roban ocho de las nueve joyas sustraídas del museo del Louvre

Entre los artículos que se llevaron los ladrones se encuentra un par de pendientes de esmeralda de María Luisa y la Diadema de la esposa de Napoleón

El comando de ladrones que entró este domingo en el museo del Louvre robaron nueve joyas "de un valor incalculable", pero perdieron una en su huida.

De acuerdo con la fiscal de París, Laure Beccuau, se trata de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo. Señaló que el robo puede tener su origen en un encargo de un coleccionista, pero también puede ser para vender por separado las piedras preciosas.

Las piezas estaban en dos vitrinas de la galería Apolo del museo parisino, donde estaba la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa española del emperador Napoleón III.

Entre los artículos que se llevaron los ladrones se encuentran los siguientes:

Diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia

Collar del conjunto de zafiro de las mismas reinas.

Pendiente de ese mismo conjunto.

Collar de esmeraldas de la reina María Luisa.

Par de pendientes de esmeralda de María Luisa

Diadema de la emperatriz Eugenia

Broche de la misma emperatriz

Autoridades señalaron que los ladrones llevaban discos para cortar las puertas y romper las vitrinas donde estaban las joyas.

Una vez sustraídas las joyas, los delincuentes huyeron a bordo de dos motos en tan solo siete minutos después de haber llegado. Antes de eso, intentaron incendiar el camión, sin conseguirlo, y lo abandonaron junto al Louvre.

El Ministerio Público abrió una investigación por robo en banda organizada y asociación de malhechores.