Roban joyas valuadas en €4 millones de euros de Francia

Un grupo de encapuchados robó cerca de 20 joyas del Museo Lalique, en Francia. El botín está valuado en unos €4 millones de euros

Un grupo de delincuentes robó joyas valuadas en aproximadamente €4 millones de euros del Museo del Vidrio Lalique, ubicado en Wingen-sur-Moder, en el departamento francés de Bajo Rin, informaron medios locales.

De acuerdo con el diario Le Parisien, que cita fuentes cercanas a la investigación, los responsables sustrajeron cerca de 20 piezas de joyería durante el asalto al recinto.

Según la información disponible, varios individuos encapuchados forzaron una de las puertas del museo y rompieron seis vitrinas donde se exhibían las joyas.

Las piezas robadas están elaboradas en cristal, no contienen piedras preciosas y, de acuerdo con una de las fuentes citadas, no pueden fundirse para reutilizar el material.

Museo Lalique permanecerá cerrado

Tras el robo, el Museo Lalique informó que permanecerá cerrado durante los próximos días mientras implementa nuevas medidas para reforzar la seguridad antes de reabrir sus puertas al público.

Suite à un incident grave, le musée Lalique est fermé ce jour. Merci de votre compréhension. pic.twitter.com/Tkpry6xO56 — Musée Lalique (@Musee_Lalique) July 5, 2026

Segundo robo de alto perfil en museos de Francia

Este nuevo atraco ocurre casi siete meses después del robo registrado el 19 de octubre de 2025 en el Museo del Louvre, donde un grupo de personas sustrajo parte de la colección de joyas de Napoleón Bonaparte y la emperatriz.

Entre las piezas robadas en aquel caso se encontraban un collar, un broche y una tiara, con un valor estimado superior a $100 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los mayores robos de joyas registrados en un museo francés.