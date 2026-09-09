Roban cuatro pinturas de Renoir en Francia; recuperan dos

Dos ladrones robaron cuatro pinturas de Renoir en un museo de Francia, pero abandonaron dos durante su huida. Las otras siguen desaparecidas

Dos sujetos irrumpieron en el Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, e intentaron sustraer cuatro pinturas del reconocido artista impresionista Pierre-Auguste Renoir. Durante su huida, abandonaron dos de las obras.

El alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, informó que las piezas involucradas tienen un valor estimado de alrededor de 10 millones de dólares.

De acuerdo con Masson, la alarma del museo se activó a las 5:48 horas y cinco minutos después la Policía Municipal ya se encontraba en el lugar.

Los sospechosos fueron detectados por las cámaras de videovigilancia y huyeron antes de que llegaran los agentes. En su escape dejaron una de las pinturas, mientras que una segunda obra fue localizada posteriormente en los jardines del museo.

El alcalde explicó que las sirenas de la policía y las alarmas del recinto obligaron a los ladrones a abandonar rápidamente el lugar. Inicialmente, los investigadores pensaron que solamente una de las obras había sido recuperada.

Masson destacó la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad y señaló que las autoridades mantienen una búsqueda activa de los responsables.

¿Qué obras de Renoir fueron robadas?

Las cuatro pinturas involucradas en el intento de robo son “Retrato de Madame Pichon”, de 1895; “Retrato de Madame Colonna Romano”, de 1910; “Coco Lisant”, de 1905; y “Niña joven en la fuente”, de 1886.

Dos de estas obras permanecen desaparecidas, mientras que las otras dos fueron encontradas durante la intervención policial.

La Policía Municipal y la Policía Nacional permanecen movilizadas mientras continúa la investigación para localizar a los responsables y recuperar las pinturas que aún no han sido encontradas.

Según el diario local Nice-Matin, los responsables habrían cortado una valla de alambre para ingresar a los terrenos del museo.

El medio también reportó que los delincuentes habrían coordinado el robo para aprovechar el cambio de guardia del personal de seguridad.

La investigación quedó a cargo de la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada (DCOS) de la Policía.

El Museo Renoir, patrimonio de Cagnes-sur-Mer

El Museo Renoir se encuentra en Cagnes-sur-Mer, localidad ubicada en la Riviera Francesa, cerca de Niza. El recinto ocupa el antiguo dominio de Les Collettes, última residencia del pintor.

El inmueble se encuentra sobre una colina con vista al Mediterráneo y está rodeado de antiguos olivos y árboles cítricos.

El museo, creado en 1960, conserva pinturas originales de Renoir, además de esculturas, muebles, objetos personales, fotografías y archivos relacionados con el artista.

Masson calificó el ataque como una agresión contra parte de la historia y el patrimonio de Cagnes-sur-Mer y defendió la necesidad de reforzar la seguridad de los museos y la protección de las obras de arte.

El alcalde señaló que ya se habían iniciado auditorías destinadas a fortalecer la seguridad de los museos municipales y consideró que el robo demuestra la urgencia de acelerar estas medidas.