Roban 12 toneladas de chocolates KitKat en Europa

Más de 400 mil barras de chocolate desaparecieron en tránsito desde una planta en el centro de Italia con destino a Polonia

La multinacional Nestlé denunció el robo de un cargamento de aproximadamente 12 toneladas de chocolates KitKat en Europa, un hecho que ha encendido las alertas en la industria alimentaria por su posible impacto en el abasto durante la temporada de Semana Santa.

El envío, compuesto por 413 mil 793 barras de chocolate, desapareció mientras era transportado en un camión desde una planta en el centro de Italia con destino a Polonia, desde donde se distribuiría a diversos países del continente.

Desaparición en ruta y operativo de búsqueda

De acuerdo con la empresa, el camión perdió contacto durante su trayecto y hasta ahora no ha sido localizado. La compañía no ha precisado el punto exacto donde ocurrió el robo, lo que complica las labores de rastreo.

“Un vehículo que transportaba nuestra nueva gama de productos fue robado mientras se encontraba en tránsito por Europa”, informó la marca en un comunicado oficial.

Ante esta situación, Nestlé activó protocolos de seguridad y colabora estrechamente con autoridades locales, así como con socios de su cadena logística, para ubicar tanto el vehículo como la mercancía.

La empresa advirtió que existe una alta probabilidad de que las barras robadas ingresen a canales de venta no oficiales, lo que podría derivar en su comercialización ilegal en distintos mercados europeos.

Para contrarrestar esta situación, se implementó un sistema de trazabilidad mediante códigos de lote únicos en cada producto, lo que permitirá identificar si alguna barra pertenece al cargamento sustraído.

La compañía hizo un llamado a distribuidores, minoristas y consumidores a verificar el origen de los productos y reportar cualquier coincidencia, con el fin de frenar su circulación en el mercado negro.

Impacto en plena temporada alta

El robo ocurre en un momento crítico para la industria del chocolate, ya que la Semana Santa representa uno de los periodos de mayor consumo en Europa.

Nestlé advirtió que la pérdida de este cargamento podría generar escasez en tiendas justo en estas fechas, afectando tanto a distribuidores como a consumidores.

Más allá del impacto inmediato, el caso pone en evidencia el crecimiento del robo de mercancía en tránsito en Europa, un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años y que afecta a múltiples sectores industriales.

La empresa señaló que las redes delictivas dedicadas a este tipo de robos operan con mayor sofisticación, lo que representa un reto constante para las cadenas de suministro internacionales.