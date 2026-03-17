Rey Felipe VI reconoce abusos durante la conquista de América

Felipe VI añadió que, pese a ello, los acontecimientos históricos deben analizarse con un enfoque equilibrado y considerando el contexto en el que ocurrieron.

El rey de España, Felipe VI, afirmó este lunes que durante la conquista de América se cometieron abusos que, vistos con los valores actuales, resultan difíciles de justificar. El monarca hizo estas declaraciones durante una visita en Madrid a la exposición "La mujer en el México indígena", instalada en el Museo Arqueológico Nacional.

El recorrido se realizó junto al embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, y formó parte de una visita de carácter no oficial. Las palabras del rey fueron difundidas posteriormente a través de redes sociales por la Casa Real.

"Hubo mucho abuso. Cuando se estudian algunos hechos con los valores de hoy en día, obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos", expresó el monarca.

Felipe VI añadió que, pese a ello, los acontecimientos históricos deben analizarse con un enfoque equilibrado y considerando el contexto en el que ocurrieron.

"Hay que conocerlos en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso”, señaló.

El debate sobre la Conquista y las peticiones de México

Las declaraciones del rey se producen en medio de un debate que en los últimos años ha marcado la relación diplomática entre México y España respecto a la interpretación histórica de la conquista.

Durante su gobierno, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador solicitó en diversas ocasiones que España ofreciera una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista del territorio mexicano en el siglo XVI.

En 2019, López Obrador envió una carta al rey Felipe VI y al entonces papa Francisco en la que planteaba la necesidad de reconocer los agravios históricos cometidos contra los pueblos originarios.

El tema volvió a generar debate en años posteriores, cuando el mandatario reiteró su postura de que era necesario un gesto de reconciliación histórica.

Sheinbaum mantiene postura sobre revisión histórica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también ha mencionado la importancia de revisar críticamente el periodo de la Conquista y reconocer los abusos cometidos contra las comunidades indígenas.

Aunque ha señalado que la relación entre México y España es actualmente sólida y de cooperación, ha reiterado que el reconocimiento histórico forma parte de una discusión más amplia sobre memoria, justicia y respeto a los pueblos originarios.

En ese contexto, las recientes declaraciones del monarca español vuelven a poner sobre la mesa el debate histórico sobre la Conquista y la manera en que se interpretan esos acontecimientos desde el presente.