Revelan tamaño promedio del pene en todo el mundo

Una investigación médica reciente ha desafiado las percepciones comunes sobre el tamaño del pene y su relación con la geografía y la cultura. Según los datos recopilados por World Data, los hombres ecuatorianos lideran el ranking con una longitud promedio en erección de 17.61 cm, seguidos de cerca por países como Camerún, Bolivia y Sudán.

En contraste, los hombres camboyanos se encuentran en el extremo inferior del espectro, con un promedio de tamaño de menos de 10 cm. Este estudio que analizó más de 40 estudios recientes de miles de hombres en casi 90 países, buscó evitar sesgos al tomar medidas verificadas de manera independiente y considerar factores como la obesidad que podrían influir en las mediciones.

Los resultados muestran que los mitos sobre el tamaño del pene no siempre coinciden con la realidad. Países como Francia e Italia, conocidos por su reputación en temas de romance y pasión, no lideran el ranking, ocupando el puesto 11 y 19 respectivamente.

A continuación, se presenta el ranking de los 20 mejores países:

Ecuador (17.6 cm)

Camerún (16.6 cm)

Bolivia (16.51 cm)

Sudán (16.45 cm)

Haití (16 cm)

Senegal (15.9 cm)

Gambia (15.8 cm)

Cuba (15.84 cm)

Países Bajos (15.84 cm)

Zambia (15.77 cm)

Francia (15.74 cm)

Angola (15.72 cm)

Canadá (15.72 cm)

Egipto (15.69 cm)

Zimbabue (15.67 cm)

Georgia (15.62 cm)

Paraguay (15.51 cm)

Chad (15.39 cm)

Italia (15.34 cm)

República Centroafricana (15.31 cm)

¿Y México cómo se ubicó?

Los mexicanos, por su parte, se encuentran en el puesto 29 con una medida promedio de 14.92 cm, superando a otros países latinoamericanos como Argentina (14.88 cm), El Salvador (14.88 cm) y Chile (14.59 cm), así como a Estados Unidos (13.58 cm).

Si bien la conexión entre la longitud del pene y otros factores como la altura no es concluyente, los investigadores destacan que países con mayores tasas de obesidad tienden a tener miembros más pequeños, sugiriendo una posible influencia del tejido graso en estas medidas.

¿El tamaño importa?



A medida que se desvelan datos sobre el tamaño promedio del pene en diferentes regiones del mundo, surge una verdad sorprendente: el tamaño no es un factor determinante para el placer sexual ni la fertilidad masculina.

Según múltiples estudios, la mayoría de las mujeres alcanzan el orgasmo a través de la estimulación del clítoris, no de la penetración vaginal. Esto sugiere que la longitud o la anchura del pene no son elementos cruciales para el disfrute sexual femenino. Además, se destaca que las mujeres suelen valorar la circunferencia tanto o más que la longitud del pene, y que la satisfacción sexual no está necesariamente vinculada al tamaño del miembro de la pareja.

Asimismo, se desmienten correlaciones entre el tamaño del pene y la altura, así como entre el tamaño de los pies y las manos en relación con los genitales masculinos. Estudios han demostrado que estas supuestas conexiones son insignificantes.

En cuanto a la raza, investigaciones sugieren que las diferencias en el tamaño del pene entre distintos grupos étnicos son mínimas. Aunque se observan ligeras tendencias regionales, las diferencias se consideran generalmente leves en comparación con la variabilidad individual.

