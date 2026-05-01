Revelan nuevo video del tirador de la Casa Blanca en cena

Las fotos que también compartió la fiscal muestran a Allen el día previo al ataque merodeando por el área donde se celebró la cena

La fiscalía federal de Washington publicó este jueves un vídeo en el que se ve a Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, disparando a un agente del Servicio Secreto antes de ser detenido.

“Estamos publicando hoy el video que presentamos al Tribunal del Distrito de los EUA que muestra a Cole Allen disparándole a un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos,” dijo la fiscal Jeanine Pirro en una publicación acompañada por las imágenes en su cuenta oficial de X.

Las fotos que también compartió la fiscal muestran a Allen el día previo al ataque merodeando por el área donde se celebró la cena.

¿Quién era el tirador de la Casa Blanca?

Este jueves, Allen, profesor de 31 años de California, se presentó a una audiencia de alrededor de 15 minutos donde le manifestó a la jueza del Distrito de Columbia, Moxila Upadhyaya, que no impugnaría su permanencia en prisión, medida cautelar que fue solicitada por la fiscalía.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Los abogados del acusado pidieron a la jueza que modificara las condiciones penitenciarias de Allen, que está encerrado en una celda de aislamiento las 24 horas del día, una medida que consideran excesiva. La magistrada, sin embargo, dijo que no tiene competencia para este asunto.

¿Cuánto tiempo estará en prisión?

De momento, Allen se enfrenta a un cargo por intentar matar al presidente, un delito castigado con cadena perpetua, y a otros dos relacionados con el transporte y el uso de armas, aunque este jueves la fiscalía anunció que planea presentar “muchos más” cargos contra él.

Así realizó el intento de ataque

El presunto agresor se introdujo armado en el salón del hotel Washington Hilton de la capital, donde se celebraba una gala a la que asistían Donald Trump, la primera dama Melania, el vicepresidente JD Vance, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y varios miembros del Gobierno.

En la sala había también unos 2.000 invitados, periodistas, diplomáticos y empresarios.

La fiscalía relató que Allen corrió a toda velocidad, pasó por encima de una reja electrónica que controla los accesos, llegó a las escaleras del salón de baile y abrió fuego con una escopeta.

Ante esto, los agentes del Servicio Secreto le dispararon cinco veces, Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no recibió disparos.

El incidente no tuvo víctimas, pero los disparos provocaron la evacuación de Trump, el resto de las autoridades y generaron pánico entre algunos de los asistentes.